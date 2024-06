Metal: Hellsinger VR, une période de sortie lointaine, mais certains joueurs peuvent déjà l'essayer !

Lancé en septembre 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, puis porté sur PS4 et Xbox One, Metal: Hellsinger va avoir droit à une version en réalité virtuelle prochainement. Funcom avait annoncé la bonne nouvelle en mars dernier, officialisant Lab42 Games au développement du portage. Les studios sont de retour aujourd'hui avec de nouvelles informations.

Metal: Hellsinger VR sera disponible dans le courant de l'automne 2024, en fin d'année donc, sur PlayStation VR 2, Meta Quest 2, 3 et Pro et SteamVR. Il faudra donc encore patienter quelques mois avant de découvrir ce titre, sauf pour les joueurs PC, car une démo est déjà disponible sur Steam. Elle permet de découvrir le nouveau lobby immersif, où les joueurs choisissent le niveau, la musique et l'équipement, mais également les missions Voke et Stygia et les armes Paz, Terminus, The Hounds et Persephone. Matt Heafy, chanteur et guitariste de Trivium, a même pris la parole dans une courte vidéo pour présenter cette démo. Matt Heafy est pour rappel présent sur la bande originale du jeu, tout comme Serj Tankian (System of a Down), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Dennis Lyxzén (Refused), James Dorton (Black Crown Initiate), Tatiana Shmayluk (Jinjer) et Björn Strid (Soilwork).

En attendant de mettre les mains sur Metal: Hellsinger VR en fin d'année 2024, vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 à 549,99 € sur Amazon et Fnac.