Metal: Hellsinger s'offre des versions PS4 et Xbox One, et un patch 1.5 avec un nouveau mode de difficulté

C'est en septembre dernier que The Outsiders et Funcom lançaient Metal: Hellsinger, un jeu de tir à la première personne avec des mécaniques de jeux de rythme, porté par une bande originale très Metal avec des chanteurs et chanteuses de renom. Aujourd'hui, les studios annoncent que le titre a dépassé le million de joueurs.

Pour fêter ça, les développeurs lancent la mise à jour 1.5, avec des skins d'armes à débloquer via des Coats of Arms et de nouveaux combos à maîtriser, mais aussi le mode de difficulté Archdevil pour les plus courageux. Le studio déclare en effet :

Archdevil est la quatrième et plus grande difficulté après Agneau, Bouc et Harpie. Il pousse le joueur dans ses derniers retranchements, avec des démons encore plus dangereux qui voudront sa peau, et sans même une quelconque chance pour se relever. Un nouveau démon, Elite Seraph, a été ajouté au jeu. Pour aider le joueur, de nouveaux combos ont également été rajoutés. Exécuter certaines actions consécutives sur un rythme précis, tel que tuer un ennemi, sauter, puis en tuer un autre, récompenseront le joueur avec une nouvelle furie et un score plus haut.

Par ailleurs, bonne nouvelle pour les joueurs n'ayant qu'une console de salon de précédente génération, Metal: Hellsinger est désormais disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Et pour fêter les 98 % de notes positives sur Steam, le Golden Joystick Award dans la catégorie Meilleur audio et la nomination du jeu aux Game Awards 2022 dans la catégorie Meilleure bande originale, The Outsiders a inclus un artbook numérique gratuit dans le patch 1.5. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.