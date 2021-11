Metal: Hellsinger repoussé à 2022, les versions PS4 et Xbox One annulées

The Outsiders avait dévoilé en juin 2020 Metal: Hellsinger, un jeu de tir à la première personne nerveux, bourrin et à l'ambiance démoniaque, dans la pure veine des Doom d'id Software. Le titre devait sortir sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S dans le courant de l'année 2021, mais les mauvaises nouvelles afflues.

Pour commencer, Metal: Hellsinger sera en retard, les développeurs prévoient désormais un lancement en 2022, sans plus de précisions sur une date de sortie précise. Autre annonce qui va décevoir certains joueurs, les versions PlayStation 4 et Xbox One sont annulées, le FPS ne sera disponible que sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Croisons les doigts pour que la qualité visuelle soit au rendez-vous.

Funcom, à qui appartient The Outsiders et qui édite donc le jeu, rappelle que Metal: Hellsinger est développé par des vétérans du genre, avec notamment la productrice exécutive Shila Vikström et le directeur créatif David Goldfarb (Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3, Payday 2). Le titre nous emmènera en Enfer avec de la musique qui décoiffe, nous pourrons en effet entendre les voix d'Alissa White-Gluz (Arch Ennemy, ex The Agonist), Tatiana Shmayluk (Jinjer) ou encore Mikael Stanne (Dark Tranquillity). Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.