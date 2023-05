Metal: Hellsinger, un Essential Hits Pack avec 8 nouvelles chansons annoncé et daté

Metal: Hellsinger est pour rappel un jeu de tir et de rythme développé par The Outsiders et édité par Funcom. Le titre nous demande d'exploser des démons au rythme de titres Heavy Metal, nous avons déjà eu droit au DLC Dream of the Beast avec deux nouvelles chansons en compagnie de Cristina Scabbia (Lacuna Coil) et Will Ramos (Lorna Shore), mais ce n'est pas terminé.

Les studios annoncent aujourd'hui l'Essential Hits Pack, qui rajoutera huit nouvelles chansons dans Metal: Hellsinger. Malheureusement, nous n'en savons pas davantage sur ce contenu additionnel, mais les développeurs promettent déjà « des tubes des plus grands groupes du monde » dans « différents genres ».

Nous ne devrions pas attendre trop longtemps d'avoir tous les détails, la date de sortie de l'Essential Hits Pack est fixée au 13 juin 2023. Les plateformes ne sont pas précisées, Metal: Hellsinger est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Series X|S, mais le DLC Dream of the Beast n'est sorti que sur les plateformes de dernière génération. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.