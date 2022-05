Metal: Hellsinger, le chanteur de System of a Down rejoint le casting du DOOM-like heavy metal

Cela fait près de deux ans que The Outsiders a dévoilé Metal: Hellsinger, un jeu de tir à la première personne qui n'est pas sans rappeler les récents DOOM d'id Software. Le titre nous plongera en Enfer, mais avec une bande originale composée par des artistes issus de groupes de heavy metal de renom.

Nous savions déjà que des artistes comme Alissa White-Gluz (Arch Enemy, ex-The Agonist), Tatiana Shmailyuk (Jinjer), Matt Heafy (Trivium) ou encore Randy Blythe (Lamb of God) seraient de la partie, mais les développeurs annoncent aujourd'hui qu'une des voix les plus emblématiques de la scène heavy metal sera aussi présente, à savoir celle de Serj Tankian, chanteur de System of a Down. Les fans de SOAD et de sa carrière solo pourront donc massacrer des démons en rythme avec le chant du musicien arménien, nous avons déjà un aperçu du rendu avec une nouvelle bande-annonce. David Goldfarb, directeur créatif chez The Outsiders, commente :

Que dire de plus ! Nous avons tellement de fans de System of a Down dans le studio que l'arrivée de Serj Tankian dans notre liste déjà incroyable de chanteurs semble irréelle. Il a tout défoncé avec le morceau et l'a fait sien comme seul lui pouvait le faire. Nous sommes tellement heureux et nous avons hâte de voir tout le monde jouer !

Il faudra encore patienter un peu avant de tirer sur des démons infernaux avec la voix de Serj Tankian dans les oreilles, Metal: Hellsinger est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S dans le courant de l'année 2022. Vous pouvez retrouver l'intégrale de SOAD en CD à 29,40 € sur Amazon.