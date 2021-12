Metal: Hellsinger, un trailer pour découvrir les légendes du metal à la bande-son du FPS musical

Les derniers DOOM se sont déjà fait remarquer pour leur bande-son très metal, mais un autre jeu dans la même veine veut aller encore plus loin du côté des musiques extrêmes. Metal: Hellsinger proposera un gameplay tout aussi nerveux dans un univers infernal, qui demandera surtout de causer des dégâts en rythme pour gagner un maximum de points. Pour les curieux, une séquence de jeu non montée de plus de 3 minutes a été présentée en marge des Game Awards 2021.

La cérémonie a surtout permis d'en apprendre plus sur la bande-son du titre, avec l'annonce de la présence de grandes stars du metal à la musique. Les compositeurs suédois Elvira Björkman et Nicklas Hjertberg ont écrit et composé des morceaux originaux pour plusieurs chanteurs de renom, à savoir :

Randy Blythe de Lamb of God ;

James Dorton de Black Crown Initiate ;

Matt Heafy de Trivium ;

Dennis Lyxzén de Refused et INVSN ;

Tatiana Shmailyuk de Jinjer ;

Mikael Stanne de Dark Tranquillity ;

Björn Strid de Soilwork ;

Alissa White-Gluz de Arch Enemy.

La chanson Archeron de Randy Blythe est jouée dans la bande-annonce ci-dessus et permet d'apprécier le fait que le nombre de pistes du morceau joué à un instant T dépend du nombre d'adversaires que nous terrassons en rythme. Autrement dit, plus nous sommes bons, plus la musique sera bonne.

Metal: Hellsinger est désormais attendu pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox One, suite à son report et l'annulation de ses versions PS4 et Xbox One.

