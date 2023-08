Truck Driver: The American Dream, une date de sortie pour le simulateur de conduite en ray-tracing sur PS5 et Xbox Series

Moins populaire que les franchises Euro Truck Simulator et American Truck Simulator, Truck Driver a déjà eu droit à un premier volet sur les consoles de précédente génération, mais SOEDESCO veut profiter des technologies modernes des PS5 et Xbox Series X|S avec un nouvel opus.

Truck Driver: The American Dream voit sa date de sortie être fixée au 26 septembre 2023 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec des éditions numériques et physiques. Le titre nous demandera de piloter des camions sur les routes américaines avec un scénario sur le métier de chauffeur poids lourd, et la technologie de ray-tracing pour sublimer les paysages. Voici un point sur l'histoire du jeu et ses points clés :

Des années après la mort de votre père, un chauffeur routier célèbre et respecté, vous décidez de reprendre votre vie en main et de suivre les traces de votre père. Cependant, cette nouvelle voie ne va pas sans difficultés, car le chemin pour devenir un chauffeur de camion accompli peut s'avérer difficile et empreint de solitude. Alors, attachez votre ceinture et soyez prêt à tout pour poursuivre le Rêve américain dans cette toute nouvelle aventure ! Suivez l'histoire de Nathan pour devenir un chauffeur de camion accompli.

Circulez sur la route à la rencontre de paysages et de lieux magnifiques.

Personnalisez votre camion en choisissant parmi de nombreuses nouvelles pièces mécaniques et des couleurs de peintures.

Plongez dans des images incroyables réalisées avec le moteur Unreal Engine 5, avec des effets de ray-tracing, une météo dynamique et des cycles jour-nuit fluides.

Améliorez vos relations en vous rapprochant de votre famille et de votre communauté à chaque mission.

Vous pouvez retrouver deux récentes bandes-annonces de Truck Driver: The American Dream ci-dessus, et précommander le simulateur de conduite à 59,99 € chez Micromania.