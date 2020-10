Truck Driver : le simulateur de chauffeur poids lourd daté sur Switch

Déjà jouable sur PlayStation 4 et Xbox One, Truck Driver est également attendu sur PC et Switch dans le courant de l'année 2020. Concernant la version pour ordinateurs, aucune bonne nouvelle à l'horizon, mais sur la console de salon portable de Nintendo, les choses se précisent.

SOEDESCO vient en effet d'annoncer cette semaine que la date de sortie de Truck Driver est fixée au 17 novembre prochain sur Switch, en version numérique et physique. Ce portage profitera des fonctionnalités de la console de Nintendo, comme les commandes au gyroscope, les vibrations HD Rumble, l'écran tactile ou encore la possibilité de jouer avec un Joy-Con à l'horizontale. Le but du jeu reste de conduire des poids lourds pour faire évoluer son entreprise de transport, le studio a d'ailleurs partagé une longue vidéo de gameplay à retrouver ci-dessus. Évitez de loucher, vous pourriez le confondre avec Euro Truck Simulator...

Rendez-vous dans moins d'un mois pour découvrir Truck Driver sur Nintendo Switch, vous pouvez déjà le précommander à 49,99 € sur Amazon.fr.