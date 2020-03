Truck Driver : le simulateur de conduite annoncé sur Switch

En septembre dernier sortait sur PlayStation 4 et Xbox One Truck Driver, un simulateur de conduite de poids lourd qui est attendu sur PC dans le courant de l'année 2020, mais le titre de SOEDESCO va également avoir droit à une version Nintendo Switch.

C'est le distributeur Just for Games qui vient d'annoncer la bonne nouvelle en vidéo, car oui, Truck Driver aura droit à sa version physique sur Switch. L'occasion pour les firmes de rappeler que le titre a reçu plusieurs mises à jour sur PS4 et Xbox One (mode Photo, pluie sur le pare-brise), qui seront incluses de base sur Switch, mais cette version aura droit à de la nouveauté, comme des vibrations HD Rumble et une fonctionnalité de contrôle de mouvements. Pour l'instant, aucune date de sortie en vue cependant.

Le nom de Truck Driver parle pour lui-même, mais si vous ne connaissez pas du tout le jeu, il s'agit d'un simulateur de conduite permettant d'incarner un chauffeur de poids lourd, de personnaliser son camion, de conduire dans un monde ouvert et d'améliorer ses relations avec les communautés locales en réalisant des commandes.