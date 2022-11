PARLONS VR ! Surmonter le surpoids à l’aide de la VR et test rapide des Pimax Crystal et Frontier (Vidéo LIVE à 21H)

Vous le savez, sans doute, nous parlons plusieurs fois par semaine de réalité virtuelle sur notre chaîne YouTube. Au travers de nos différentes émissions en live et vidéos, nous traitons de tout ce qui touche à VR que ce soit sur le matériel, les applications, les jeux où encore sur son utilisation au quotidien.

Ce soir à 21 heures, dans « Parlons VR ! », nous vous proposons d'aborder un sujet qui concerne bon nombre d'entre nous, le surpoids. En effet, en France (chiffres d'une étude de La Ligue contre l’obésité publiée en 2021), il n'y a pas moins de la moitié des adultes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Du côté des plus jeunes, le constat est aussi impressionnant avec 34 % des enfants de 2 à 7 ans, 21 % des 8 à 17 ans et 9,2 % des 18 à 24 ans qui sont dans le même cas. A noter, sur les dix dernières années, ces chiffres ont augmentés. Cette étude a aussi démontré que les problèmes de surpoids ont une origine sociale et géographique. Les populations défavorisées et en milieu urbain sont plus impactées et les ouvriers et salariés sont deux fois plus touchés que les cadres. Du côté de leurs enfants, la différence est encore plus marquée avec un rapport de quatre. Enfin, le pourcentage de personnes en surpoids n'est pas le même selon les régions. Ce sont ainsi la Normandie (22,1 %), les Hauts-de-France (21,2 %) et le Grand Est (19,8 %) qui en ont le plus et le Pays de la Loire (14,4 %) et l’Île-de-France (14,2 %) qui en ont le moins.

Pour lutter contre le surpoiids et l'obésité, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a préconisé des choses que vous connaissez tous : consommer mieux (moins de sucres et de lipides), manger plus de fruits et de légumes et faire des activités physiques. C'est sur ce dernier point que notre sujet du jour « Surmonter le surpoids à l’aide de la VR » vient se placer. Pour beaucoup, faire du sport n'est pas toujours simple. Il faut trouver du temps entre la vie de famille, le travail, les transports et surtout avoir une motivation en bêton surtout si nous sommes seuls. De même, aller en salle n'est pas accessible à tous que ce soit pour le coût ou pour le support du regard des autres qui n'est pas souvbent bienveillant envers ceux qui sont en surpoids. Il ne faut pas oublier les personnes en obésité extrême qui ne peuvent plus se déplacer, voire se lever et sont ainsi très limitées, voire privées, d'exercices physiques.

C'est donc là qu'un casque VR, comme le Meta Quest 2, peut apporter du soutien et nous allons vous faire découvrir, ce soir, deux invités qui vont t"émoigner en ce sens. Le premier, Pierre-Alexandre, pesait autour des 140 Kg, le vivait pas si mal et s'est acheté un casque VR pour "s'amuser". Il s'est aperçu, au fil des jours que jouer en VR l'avait fait maigrir. Le second, Sébastien, est dans un cas plus extrême avec un poids dépassant les 200 Kg. Vous découvrirez, en l'écoutant ce soir, comment lui qui ne peut plus vraiment se tenir debout, accumule les problèmes de santés qui ont générés, en partie, son surpoids, a trouvé avec son casque VR un nouveau souffle physique et psychique.

Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur un sujet plus léger avec une première approche des casques VR de chez Pimax : Pimax Frontier et le Pimax Crystal. La société chinoise est actuellement en tournée européenne et l'un de nos membres a pu tester les deux casques à Berlin, ce week-end. Bien sûr, comme toujours, nous répondrons à vos questions via le chat du live.

Si le PICO 4 vous fait de l'œil, et que vous êtes patients vu la rupture, vous pourrez commander les modèles 256 Go (499 €) ou 128 Go (429 €) sur Amazon. Vous êtes plutôt de la team Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR offerts en ce moment).