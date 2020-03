Amazon va privilégier les commandes prioritaires, vos jeux vidéo et consoles seront en retard !

Square Enix nous avait prévenus cette semaine : s'il tiendra bien la date de sortie de Final Fantasy VII Remake du 10 avril 2020 au format numérique, il ne pourra pas garantir la livraison des jeux PS4 en physique le jour J. En période de crise sanitaire et de confinement conseillé, la plupart des commerces spécialisés dans la vente de produits culturels sont fermés, les véhicules de transport de marchandises ont forcément vu leur calendrier chamboulé, et il est impossible de garantir un circuit de livraison court, de la préparation à la réception.

Le géant de la vente en ligne Amazon est forcément impacté, suite à une baisse logique de ses effectifs et de l'efficacité de son infrastructure, et il officialise ce week-end sa stratégie pour les semaines à venir. Dans un communiqué, le site de vente en ligne a annoncé qu'il allait privilégier la livraison des produits « prioritaires » en France et en Italie, et tout bonnement « cesser de prendre des commandes sur certains produits » jugés non essentiels. La décision réplique d'ailleurs une annonce similaire faite pour les États-Unis en milieu de semaine.

Nous devons concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à compter d'aujourd'hui, temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits moins prioritaires sur http://Amazon.fr et http://Amazon.it. Les employés de nos centres de distribution se concentreront sur la réception et l'expédition des produits dont les clients ont le plus besoin à l'heure actuelle.

Pour le moment, il est encore possible d'acheter livres, jeux vidéo, consoles et Blu-ray, mais avec un délai de livraison allongé. Toute commande effectuée ce dimanche pour une expédition le 23 mars serait ainsi livrée... vers le 1er avril. Comptez donc sur environ dix jours ouvrés pour recevoir votre produit estimé non essentiel contre deux à quatre jours habituellement. La durée de livraison pourrait progressivement être allongée, et Amazon s'autorise donc à bientôt ne plus prendre les commandes s'il juge ne plus pouvoir assurer son service.

Seront ainsi privilégiées les commandes liées aux produits de première nécessité, à la santé ou à l'hygiène, avec tout de même des temps de distribution un peu plus longs de ce côté-là. À noter que les revendeurs tiers qui expédient eux-mêmes leurs ventes ne sont pas impactés par cette décision, mais doivent tout de même faire face au ralentissement général du système de livraison.

Les clients peuvent continuer à commander un grand nombre de ces produits auprès de vendeurs tiers qui peuvent les leur expédier directement.

Les périodes de distribution pour des jeux non sortis comme Resident Evil 3 ou Final Fantasy VII Remake ne sont pas encore indiquées, mais si vous voulez êtes certains d'y jouer dès leur lancement, il va sûrement falloir songer à annuler votre commande pour opter pour le format numérique.