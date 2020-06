Persona 4 Golden : le portage PC confirmé, et disponible dès maintenant !

La rumeur avait vu juste ! Atlus a bien fait un détour par le PC Gaming Show pour annoncer un inespéré portage de Persona 4 Golden, version PS Vita du RPG culte initialement paru sur PlayStation 2. Enfin, pour être exacte, l'annonce a fuité juste avant l'évènement avec la page Steam. La meilleure nouvelle, c'est qu'il est disponible dès maintenant sur la plateforme au prix de 19,99 €, ou pour 24,99 € en Digital Deluxe Edition avec un artbook et l'OST au format numérique.

Cette version est livrée avec des doublages anglais et japonais, des sous-titres anglais, mais malheureusement toujours pas de traduction française. Mieux, les graphismes ont été remastérisés en haute définition, et le framerate est illimité, bien que limité à 60 fps dans les cinématiques.

Inaba, village paisible du Japon rural, constitue la toile de fond d'une histoire d'adolescence naissante dans Persona 4 Golden. Dans cette histoire de passage à l'âge adulte, le héros et ses amis vivent une grande aventure déclenchée par une série de meurtres. Rencontrez des âmes sœurs, découvrez le sentiment d'appartenance et affrontez même les facettes les plus sombres de votre personnalité.

Persona 4 Golden propose de tisser des liens forts et de vivre des expériences intenses avec vos amis. Fort d'un score Metacritic de 93 et lauréat d'une multitude de prix, Persona 4 Golden s'est hissé au rang des meilleurs RPG de tous les temps. Il propose une histoire ensorcelante et la quintessence du gameplay emblématique de la série Persona.

Pour profiter au mieux de Persona 4 Golden sur Steam, l'usage d'une manette est recommandé.

Caractéristiques principales :