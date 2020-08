SEGA : Persona 4 Golden est un succès sur PC, le studio veut faire d'autre portages

Pendant de très longues années, SEGA réservait ses jeux aux consoles, mais depuis un petit moment déjà, le studio japonais lorgne du côté des PC, avec d'abord un portage très bien accueilli de Valkyria Chronicles, puis les sorties de Bayonetta, Vanquish ou encore tout récemment Persona 4 Golden. Le jeu de rôle a été lancé en juin dernier à prix cassé sur Steam (il est même vendu à 15,99 € chez Gamesplanet), il n'en fallait pas plus pour qu'il se hisse en tête des ventes, ce qui a surpris SEGA.

Haruki Satomi, président et directeur financier de SEGA, a en effet exprimé sa volonté de sortir d'autres jeux, pas forcément récents, sur Steam à l'avenir.

Nous avons remastérisé Persona 4 Golden, un jeu qui était vendu sur PlayStation Vita, et nous l'avons lancé en promotion sur Steam au court de l'année fiscale. Grâce aux critiques positives et au faible prix, les ventes ont été plus nombreuses qu'espéré. Nous allons continuer à activement porter d'anciens jeux sur Steam et de nouvelles plateformes. Nous allons également négocier avec les gérants de plateformes pour sortir de nouveaux jeux à l'avenir, et nous envisageons de vendre chaque titre de la manière la plus favorable. Parmi ces mesures, il y a la préparation des versions PC dès le début, avec une sortie multiplateforme en tête.