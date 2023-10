Persona 4 Golden lui aussi de retour en éditions physiques, sortez les billets verts !

Le mois dernier, nous vous rapportions une bonne nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo en boîte. En effet, Atlus s'est associé à Limited Run Games pour proposer des éditions physiques de Persona 3 Portable, qui sont actuellement en précommande. Nous avions alors appris que Persona 4 Golden aura droit au même traitement et que nous en apprendrions plus à ce sujet en octobre. Rien de plus logique après tout, puisque ces versions de P4G et P3P avaient été dévoilées en même temps l'an dernier avant de sortir le même jour en janvier 2023.

Vous pourrez donc précommander l'une des trois éditions de Persona 4 Golden sur le site de LRG à partir du vendredi 27 octobre, et ce jusqu'au dimanche 10 décembre, dans tous les cas sur PS4, Xbox et Switch. Outre la standard vendue 34,99 $, nous retrouverons à nouveau une Grimoire Edition à 69,99 $, ainsi qu'un gros collector bien cher à 199,99 $ appelé cette fois Midnight Channel Edition. Évidemment, il faudra ajouter à cela les frais de port et de douane...

Persona 4 Golden - Grimoire Edition - 69,99 $ Le jeu Persona 4 Golden en boîte.

Boîte prenant la forme du livre Le Grimoire V.

Une surprotection pour la boîte.

Un steelbook.

Persona 4 Golden - Midnight Channel Edition - 199,99 $ Le jeu Persona 4 Golden en boîte.

Boîte lenticulaire Midnight Channel.

Un certificat d'authenticité numéroté.

Statuette de Teddie en métal.

La bande-son sur CD.

Des cartes des personnages.

Pin's Midnight Channel.

Une vitrine avec une illustration All Out Attack en 3D.

Les lunettes de Yu Narukami et un stand pour les exposer.

Photo représentant la fin de Persona 4 Golden (obscurcie pour ne pas spoiler).

Si vous jouez sur PC, il faudra continuer à vous contenter de l'offre numérique avec les éditions standard et Deluxe, qui sont actuellement vendues 17,99 € et 22,49 € chez Gamesplanet.