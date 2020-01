SEGA dit adieu au plastique et bonjour au carton 100 % recyclable pour ses jeux PC

La guerre contre le plastique est déclarée depuis quelques années déjà, alors que les entreprises sont encouragées ou obligées à délaisser ce matériau pour des raisons écologiques et/ou de préservation de la faune marine.

Le milieu du jeu vidéo n'a pas encore été pointé du doigt sur ce sujet, mais SEGA Europe a tout de même décidé de prendre les devants en passant au tout en carton pour ses jeux PC. L'idée n'est pas neuve, et avait déjà été appliquée en collaboration avec Sports Interactive pour Football Manager 2020 : le concept a fait ses preuves, et sera désormais étendu à l'ensemble du catalogue de l'éditeur pour les productions PC.

Cet emballage en carton recyclé, qui est lui-même recyclable, conserve les qualités de protection et de robustesse d'un boîtier plastique, tout en réduisant la pollution produite en minimisant au maximum les déchets. Il est accompagné d'un manuel en papier, également 100 % recyclé et recyclable, marqué par des encres végétales et à l'eau, les disques peuvent être recyclés par des spécialistes, et le tout est enfermé par un film de polyéthylène à basse densité (LDPE) également 100 % recyclable. SEGA Europe s'y retrouve même au niveau financier, car si le prix de la production augmente, les propriétés du carton diminuent les coûts de transport et de destruction.

« Cette initiative souligne les efforts consentis par SEGA Europe pour réduire ses déchets plastiques et pour promouvoir des pratiques commerciales soucieuses de l'environnement », explique Gary Dale, Président/Directeur des opérations de SEGA Europe. « D'après nos estimations, lors de la mise en place de Football Manager 2020, nous avons évité l'utilisation de près de 20 tonnes d'emballages plastiques rien que sur ce titre. Reproduire ce modèle pour le reste de notre catalogue PC va permettre d'en éviter bien plus encore. Nous aimerions réitérer l'appel de Miles, qui en septembre 2019 demandait à toutes les industries de loisirs d'envisager de mettre en place des solutions similaires, que ce soit pour les films, les jeux ou la musique, afin de réduire considérablement, ensemble, dans les années à venir, la production d'emballages en plastique et par voie de conséquence, les déchets et la pollution qu'ils engendrent ».

SEGA va très vite mettre en place le système, car il sera appliqué dès la sortie de Total War: ROME II – Enemy at the Gates le 6 février 2020. Ce dernier aura droit à un coffret à trois battants, dans lequel s'insèrent son manuel et ses trois disques. Pourquoi ne pas étendre cette initiative aux jeux SEGA sur PS4, Xbox One ou Switch ? Très certainement car les constructeurs normalisent les boîtiers, et que la décision n'appartient pas à l'éditeur. Il est tout de même bon de voir de telles initiatives lancées sans que des sociétés privées se fassent taper sur les doigts : espérons qu'elles inspirent d'autres éditeurs à suivre la même route.

