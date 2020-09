Pokémon GO dit adieu à Android 5, iOS 10 et 11 et aux iPhone 5s et 6

Pokémon GO a désormais plus de quatre ans, et pour continuer à intéresser sa communauté, il est obligé de vivre avec son temps. Cela passe par l'utilisation de technologies et de ressources que ne possèdent pas les plus vieux appareils mobiles, alors Niantic a déjà arrêté de supporter les anciens téléphones et tablettes ne pouvant plus faire correctement tourner l'expérience.

Il va encore y avoir de la casse chez une partie de la communauté avec une mise à jour prévue pour octobre 2020. Suite à ce patch, Pokémon GO ne sera plus prise en charge par les iPhone 5s, iPhone 6, les appareils sous Android 5, iOS 10 et iOS 11.

Dans une prochaine mise à jour de Pokémon GO en octobre, nous mettrons fin à la prise en charge d'Android 5, d'iOS 10 et d'iOS 11, ainsi que des appareils iPhone 5s et iPhone 6. Les Dresseurs dont les appareils ne figurent pas dans cette liste ne seront pas concernés.

Mine de rien, avec des millions de joueurs actifs, il y en a forcément encore beaucoup à jouer avec des smartphones et tablettes d'anciennes générations. Si vous voulez poursuivre votre vie de Dresseur, il va donc peut-être falloir changer de mobile...

