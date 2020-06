Pokémon GO : de nombreux téléphones Android bientôt plus compatibles, la fonctionnalité des Stickers lancée

Pokémon GO n'est déjà pas compatible avec un tas d'anciens appareils sous iOS et Android. Mais à partir d'août prochain, de nombreux joueurs vont devoir arrêter de profiter de l'expérience avec leur appareil. Niantic prévoit en effet de sortir une mise à jour de l'application dans deux mois, qui empêchera l'utilisation de Pokémon GO sur tous les appareils Android 32 bits.

Les smartphones et tablettes concernés sont datés, mais cela risque forcément de toucher une partie de la communauté. C'est malheureusement le prix à payer pour pouvoir continuer à faire évoluer le jeu pour les appareils les plus avancés.

Lors d’une mise à jour de Pokémon Go au début du mois d’août 2020, nous cesserons la prise en charge des appareils Android 32 bits. Ainsi, nous fluidifierons notre processus de développement et concentrerons nos efforts sur la prise en charge des nouveaux systèmes d’exploitation et des nouvelles technologies. Les utilisateurs d’appareils Android 64 bits et iOS ne sont pas concernés par cette annonce et n’ont aucune manipulation à effectuer. Voici quelques exemples d’appareils Android 32 bits (cette liste n’est pas exhaustive) : Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1re génération)

La plupart des appareils Android antérieurs à 2015 Lorsque cette mise à jour sera effectuée, les Dresseuses et Dresseurs utilisant les appareils concernés ne pourront plus accéder à leur compte Pokémon GO, ni à leurs PokéPièces ou aux objets rangés dans leur Sac d’objets depuis ces appareils. Si vous utilisez un Android 32 bits, vous aurez besoin d’un appareil Android 64 bits ou iOS compatible pour continuer de jouer à Pokémon GO. Assurez-vous de sauvegarder précieusement vos informations de compte et votre mot de passe pour vous reconnecter plus tard sur votre nouvel appareil ! Rendez-vous sur le centre d’aide si vous souhaitez consulter une liste plus complète répertoriant les appareils concernés et pour plus de détails sur cette mise à jour.

En parlant d'évolution, Pokémon GO accueille dès aujourd'hui une nouveauté qui ne va pas changer votre vie et qui avait déjà fuité grâce aux dataminers. Il est à présent possible d'envoyer des Stickers avec ses Cadeaux pour mettre un peu de baume dans les journées de nos amis. Nous pouvons justement les débloquer au hasard dans des Cadeaux, cinq étant pour le moment à collectionner, mais d'autres débarqueront notamment via la boutique.

Donnez le sourire à vos amis avec un Sticker cadeau L'envoi de Cadeaux à des amis devient encore plus personnel ! Vous voulez que votre ami sache à quel point vous l'aimez ? Vous pourrez bientôt ajouter un sticker spécial aux Cadeaux que vous envoyez ! Une fois la fonctionnalité disponible, vous recevrez gratuitement plusieurs stickers ! Juste avant d'envoyer un Cadeau à un ami, appuyez sur AJOUTER UN STICKER et choisissez le sticker à joindre. Dès sa sortie, cinq stickers seront disponibles. Vous ne pouvez utiliser un sticker qu'une seule fois, alors assurez-vous d'en obtenir plus en ouvrant des Cadeaux. Vous pourrez à l'avenir acheter certains modèles dans la boutique.

Niantic a enfin fait le point sur une fonctionnalité déjà révélée, à savoir la possibilité d'inviter des amis dans des Raids où qu'ils soient. Le fonctionnement est détaillé ci-dessous, mais l'option ne sera disponible que d'ici quelques jours ou semaines.

Invitez des amis à des Raids où qu'ils soient Nous travaillons continuellement à apporter des modifications à Pokémon GO afin d'adapter davantage le système de jeu aux paramètres individuels, et nous sommes ravis d'annoncer qu'il sera bientôt possible d'inviter des Amis à des Raids ! Lorsque cette fonctionnalité sera disponible, vous verrez un bouton + dans les salles d'attente des Raids publics et privés que vous avez rejoints en personne. Après avoir appuyé sur le bouton +, vous pourrez inviter jusqu'à cinq amis à vous rejoindre. Vos amis pourront voir les invitations Raid sur leur écran À proximité ou dans les notifications push. Ces invitations leur permettront d'entrer dans la salle d'attente du Raid. Vos amis n'utiliseront un passe qu'une fois le combat commencé, ils n'en ont pas besoin pour rejoindre la salle d'attente. Ne vous inquiétez pas, cette fonctionnalité sera disponible après que le très attendu Pokémon légendaire Reshiram quitte les Raids ! Le Pokémon Blanc Réel sera de retour dans des Raids. Vous aurez donc une nouvelle chance de l'affronter et de tester votre détermination.

Lire aussi : Pokémon GO : les évènements de juin 2020 dévoilés, Zekrom viendra électrifier les Raids