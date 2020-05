Pokémon GO : Jessie et James, Daily Encounter, Premier League, Stickers, Boîtes gratuites et plus en fuite avec le patch 0.175

Une nouvelle mise à jour numérotée 0.175 est disponible pour certains joueurs dans Pokémon GO depuis cette semaine. Si sur le papier elle n'apporte encore rien de concret, elle pourrait préparer le terrain à plein de nouveautés, comme l'ont découvert les dataminers en inspectant le code du patch.

Déjà, les personnages de Jessie et James devraient prochainement être ajoutés, peut-être pour faire suite aux affrontements contre la Team GO Rocket. Plusieurs Formes de Galar de Pokémon vont comme prévu être introduites dans le cadre des Défis Souvenir 2020. Miaouss, Berserkatt, Zigzaton, Linéon, Ixon, Darumarond, Darumacho et Limonde avaient déjà été confirmés, mais Canarticho de Galar et Palarticho seront aussi de la partie. Berserkatt, Ixon et Palarticho devraient d'ailleurs pouvoir être capturés et purifiés face à la Team GO Rocket.

La seule nouveauté concrète et accessible dès maintenant est la possibilité de rechercher des amis avec des filtres dans le menu dédié, notamment par rang d'amitié ou selon si nous pouvons leur envoyer un cadeau ou non. D'autres évolutions sont en cours de ce côté-là, avec une icône qui devrait indiquer sur un Ami est en ligne, ainsi que des Cadeaux V2, dont nous ignorons l'utilité. Il pourrait aussi être possible de partager et consulter davantage d'informations sur les parties de nos copains.

Plus intéressant, une fonctionnalité appelée Daily Encounter devrait être introduite. À en croire les lignes de code, nous aurons l'occasion de déclencher manuellement et quotidiennement une ou plusieurs apparitions de Pokémon à proximité sur la mappemonde. Des références à une Premier League ont aussi été découvertes par les dataminers : s'agit-il d'une nouvelle division pour la Ligue de Combat GO, en lien avec la Premier Cup ?

Il devrait enfin être possible d'inviter un ami (à proximité ?) à nous rejoindre dans un Raid sans utilise les codes d'identification, des Stickers dont certains seront payants vont être ajoutés, mais nous ne savons pas à quoi ils serviront, des Boîtes gratuites pourraient enfin être distribuées ponctuellement pour remplacer celles à 1 PokéPièce proposées depuis le début du confinement, et une ligne parle d'une transformation de Pokémon en combat, peut-être pour Metamorph. Certains éléments mettront probablement plus de temps à arriver que d'autres, mais nous savons au moins à peu près à quoi nous en tenir pour les semaines qui viennent.

