Pokémon GO : la Saison 2 de la Ligue de Combat GO datée et détaillée, avec quelques modifications des Combats de Dresseurs

Au mois de mai, les joueurs de Pokémon GO vont pouvoir se lancer dans des Études ponctuelles afin de réaliser plusieurs Défis Souvenir liés aux quatre premières générations de monstres de poche. Pour autant, Niantic a toujours plus d'un tour dans son sac pour divertir sa communauté, même durant le confinement. Si vous aimez l'aspect PvP, vous savez sûrement que la Saison 1 de la Ligue de Combat GO se terminera en fin de semaine. Forcément, les détails sur la suivante sont donc désormais communiqués.

Le studio fait d'abord un point rapide sur les semaines passées, idéal si vous n'avez pas suivi grand-chose. La Saison 2 est ensuite introduite, elle qui débutera ce vendredi 1er mai à 22h00 pile et se poursuivra jusqu'au 6 juillet, le planning pouvant varier. Là encore, différentes Ligues vont se succéder au fil des semaines, ainsi qu'une Coupe de la Ligue, le tout permettant d'obtenir des récompenses, avec quelques nouveautés, dont certaines rencontres de Pokémon. Les Combats de Dresseurs sont au passage améliorés, permettant de lancer un affrontement, peu importe notre localisation.

Résumé de la Saison 1 de la Ligue de Combat GO

Pour démarrer la saison, nous avons proposé un évènement visant à aider les Dresseurs à se préparer à la Ligue de Combat GO, lors duquel ils avaient la possibilité d'attraper de puissants Pokémon tels que Airmure, Registeel et Giratina Forme Alternative. Au cours de la Saison 1, des Pokémon légendaires et mythiques, comme Lugia et Darkrai, se sont invités pour la première fois parmi les récompenses de la Ligue de Combat GO.

Le vendredi 10 avril 2020, le classement de la Ligue de Combat GO a été publié. Il répertorie les 500 meilleurs Dresseurs de la Ligue de Combat GO. Pour célébrer le lancement du classement, l'évènement Journée Combat GO a débuté, pour mettre Marill en vedette cette fois-ci. Les Dresseurs ont pu rencontrer Marill dans la Ligue de Combat GO, profité de bonus d'évènement et gagné un accès à 20 séries de combats dans la Ligue de Combat GO, pour un total de 100 combats le jour de l'évènement.

L'équipe Pokémon GO félicite toutes les personnes figurant au classement cette saison : bravo pour cette remarquable réussite ! Bonne chance à tous pour figurer au classement de la Saison 2.

Récompenses de la Saison 1, programme de la Saison 2 et éléments identiques

Au début de la Saison 2, le vendredi 1er mai 2020 à 22h00, pensez à consulter l'écran Combat pour recevoir vos récompenses de fin de saison, notamment une CT Attaque Chargée d'élite si vous avez atteint au moins le rang 7 ! Les différentes ligues se succéderont lors de la Saison 2, comme indiqué dans le calendrier ci-dessous. La Saison 3 devrait commencer début juillet. Veuillez noter que ces dates sont provisoires. Restez à l'écoute, nous vous tiendrons au courant si quelque chose change.

La Ligue Super se déroulera du vendredi 1er mai 2020 à 22h00 au lundi 25 mai 2020 à 22h00.

La Ligue Hyper se déroulera du lundi 25 mai 2020 à 22h00 au lundi 15 juin 2020 à 22h00.

La Ligue Master se déroulera du lundi 15 juin 2020 à 22h00 au lundi 29 juin 2020 à 22h00.

De plus, la toute première Coupe de la Ligue de Combat GO, la Premier Cup, aura lieu en même temps que la Ligue Master ! Tout comme dans la Ligue Master, aucune limite de points de combat ne s'applique à la Premier Cup. Cependant, les Pokémon légendaires et mythiques ne sont pas autorisés à participer. Les autres règles seront les mêmes, y compris la façon dont sont déterminés les classements et les scores. Nous espérons que la Premier Cup apportera un peu d'amusement dans la saison 2 !

! Tout comme dans la Ligue Master, aucune limite de points de combat ne s'applique à la Premier Cup. Cependant, les Pokémon légendaires et mythiques ne sont pas autorisés à participer. Les autres règles seront les mêmes, y compris la façon dont sont déterminés les classements et les scores. Nous espérons que la Premier Cup apportera un peu d'amusement dans la saison 2 ! Les trois ligues et la Premier Cup seront disponibles du lundi 29 juin 2020 à 22h00 au lundi 6 juillet 2020 à 22h00.

La Saison 3 débutera le lundi 6 juillet 2020 à 22h00.

Pour la Saison 2, les éléments suivants seront identiques à la Saison 1.

Nous ne remettrons pas en place la distance à parcourir et les PokéPièces nécessaires pour débloquer des séries de combats dans la Ligue de Combat GO. Si vous êtes actuellement en train de marcher pour gagner une série, cela prendra effet à partir de votre prochaine série.

Les objets d'avatar inspirés par Pikachu Catcheur figureront toujours parmi les récompenses du rang 7.

Métalosse et Pikachu Catcheur continueront d'être des rencontres de récompense garanties , respectivement au rang 1 et au rang 10.

, respectivement au rang 1 et au rang 10. Les objets d'avatar inspirés par Pierre Rochard, Maître de la Ligue Pokémon dans la région de Hoenn, continueront d'être offerts en récompense à partir du rang 10.

Quelles sont les nouveautés de la Saison 2 ?

Il y aura quelques changements dans la Ligue de Combat GO et dans les Combats de Dresseurs pour la Saison 2.

Le système de récompenses de la Ligue de Combat GO a été légèrement modifié. Vous pouvez maintenant rencontrer un Pokémon après votre troisième victoire en mode normal ou après votre première victoire en mode premium.

Le système de classement a été ajusté. Plus de victoires sont maintenant nécessaires pour atteindre les rangs 4, 5, 6 et 7.

Certaines de vos rencontres de récompenses garanties seront différentes pour la Saison 2. Vous rencontrerez ces Pokémon aux rangs indiqués :

Limonde à partir du rang 4 ;



Furaiglon à partir du rang 8 ;



Baggiguane à partir du rang 9.

Si vous atteignez le rang 10, vous gagnerez une nouvelle pose d'avatar !

Les Dresseurs qui terminent la Saison 2 au rang 7 ou supérieur recevront une CT Attaque Immédiate d'élite au lieu d'une CT Attaque Chargée d'élite. En dehors de cela, les récompenses de fin de saison seront les mêmes que lors de la Saison 1.

Mises à jour des Combats de Dresseurs

Nous avons le plaisir d'annoncer des mises à jour supplémentaires pour les Combats de Dresseurs.

Les Dresseurs pourront lancer des Combats de Dresseurs depuis n'importe où grâce à un QR code , quel que soit le niveau d'amitié des Dresseurs ou la distance qui les sépare.

, quel que soit le niveau d'amitié des Dresseurs ou la distance qui les sépare. Pour les Combats de Dresseurs avec des amis, les exigences en matière de niveau d'amitié demeureront plus bas que d'habitude. Vous pourrez donc inviter les Bons amis et les Grands amis. À l'origine, vous ne pouviez envoyer des invitations de combat qu'aux Excellents amis ainsi qu'aux Meilleurs amis.

Les attaques existantes suivantes ont été mises à jour dans les Combats de Dresseurs.

Tunnelier : son coût en énergie a été réduit.

: son coût en énergie a été réduit. Pouvoir Lunaire : son coût en énergie et les dégâts ont tous deux été réduits, et l'attaque a désormais une chance de diminuer l'Attaque de l'adversaire.

: son coût en énergie et les dégâts ont tous deux été réduits, et l'attaque a désormais une chance de diminuer l'Attaque de l'adversaire. Éclair Fou : son coût en énergie a été réduit, ses dégâts ont été augmentés, et l'attaque a désormais une chance de diminuer considérablement la Défense de l'utilisateur.

Outre ces mises à jour aux attaques existantes, les Pokémon suivants seront en mesure d'apprendre une attaque qu'ils ne pouvaient pas apprendre avant.