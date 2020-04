Pokémon GO : le mois de mai placé sous le signe de la nostalgie avec des Défis Souvenir dédiés aux 4 premières générations

En plus de pouvoir profiter de Raids 5 étoiles avec Giratina, Darkrai et Viridium dans les prochaines semaines, le mois de mai s'annonce des plus prometteurs pour les plus nostalgiques membres de la communauté Pokémon GO. En effet, Niantic vient de dévoiler son programme pour les semaines à venir avec des Études ponctuelles liées à des Défis Souvenir, qui seront accessibles via l'onglet Aujourd'hui, chacune de huit séries de trois tâches à remplir toutes les semaines.

Des créatures de Kanto, Johto, Hoenn et Sinnoh seront davantage présentes au fil des évènements, avec en grand final une Étude spéciale du champion du Défi Souvenir 2020 aux récompenses plutôt intéressantes. Avant toute chose, voici le planning général que vous pouvez conserver dans un coin :

Pokémon Épée 67,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 67,99€. Défi Souvenir 2020 : Étude ponctuelle Kanto - Du vendredi 1er mai 2020 à 13h00 au vendredi 8 mai 2020 à 13h00 ;

- Du vendredi 1er mai 2020 à 13h00 au vendredi 8 mai 2020 à 13h00 ; Défi Souvenir 2020 : Étude ponctuelle Johto - Du vendredi 8 mai 2020 à 13h00 au vendredi 15 mai 2020 à 13h00 ;

- Du vendredi 8 mai 2020 à 13h00 au vendredi 15 mai 2020 à 13h00 ; Défi Souvenir 2020 : Étude ponctuelle Hoenn - Du vendredi 15 mai 2020 à 13h00 au vendredi 22 mai 2020 à 13h00 ;

- Du vendredi 15 mai 2020 à 13h00 au vendredi 22 mai 2020 à 13h00 ; Défi Souvenir 2020 : Étude ponctuelle Sinnoh - Du vendredi 22 mai 2020 à 13h00 au vendredi 29 mai 2020 à 13h00 ;

- Du vendredi 22 mai 2020 à 13h00 au vendredi 29 mai 2020 à 13h00 ; Étude spéciale du champion du Défi Souvenir 2020 - Du mercredi 3 juin 2020 à 13h00 au lundi 8 juin 2020 à 13h00.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici le programme détaillé de chaque semaine :

Défi Souvenir 2020 : Kanto Revenons ensemble sur les aventures de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu ! Attraper un Bulbizarre, un Salamèche ou un Carapuce en souvenir du choix emblématique que les Dresseurs devaient faire, prendre un cliché d'un Pokémon de type Spectre pour célébrer le Pokémon de type Spectre à Lavanville, il y a tant d'aventures à se rappeler dans la région de Kanto ! Terminez les huit séries de tâches de l'Étude ponctuelle Kanto pour gagner 10 Super Bonbons et une rencontre en tant que récompense avec un Mewtwo qui connaît l'attaque Frappe Psy. Tant que le Défi Souvenir 2020 : Étude ponctuelle Kanto est disponible, les fonctionnalités et bonus suivants seront valables. Les Pokémon originaires de la région de Kanto, comme Mimitoss et Leveinard, apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage.

Les Pokémon originaires de la région de Kanto seront également disponibles pour combattre en raid.

Les Pokémon suivants écloront d'Œufs de 7 km : Mimitoss, Machoc, Onix, Excelangue, Saquedeneu, Insécateur, Scarabrute, Lokhlass et Évoli.

En l'honneur de Dracaufeu ayant étant choisi Pokémon préféré parmi ceux de la région de Kanto lors du vote du Pokémon de l'année, des Pikachu portant des chapeaux de Dracaufeu apparaîtront à l'état sauvage !

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Mimitoss Chromatique !

Des Études de terrain exclusives à l'évènement offriront des rencontres avec des Pokémon originaires de la région de Kanto.

Les bonus de PX de capture, PX de Raid et PX d’éclosion doublés seront actifs. Défi Souvenir 2020 : Johto Revenons ensemble sur les aventures de Pokémon Or et Pokémon Argent ! Faites des Lancers à effet en souvenir de votre visite dans les Tourb'Îles et attrapez un Pokémon de type Eau en mémoire de la rencontre décisive avec le Léviator chromatique du Lac Colère ! Terminez les huit séries de tâches de l'Étude ponctuelle Johto pour gagner 10 Super Bonbons et une rencontre en tant que récompense avec un Ho-Oh qui connaît l'attaque Séisme exclusive à l'évènement. Tant que le Défi Souvenir 2020 : Étude ponctuelle Johto est disponible, les fonctionnalités suivantes seront valables. Les Pokémon originaires de la région de Johto, comme Insolourdo et Airmure, apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage.

Les Pokémon originaires de la région de Johto seront également disponibles pour combattre en raid.

Les Pokémon suivants écloront d'Œufs de 7 km : Loupio, Yanma, Girafarig, Pomdepik, Insolourdo, Scorplane, Caratroc, Airmure et Phanpy.

En l'honneur de Noctali ayant étant choisi Pokémon préféré parmi ceux de la région de Johto lors du vote du Pokémon de l'année, des Pikachu portant des chapeaux de Noctali apparaîtront à l'état sauvage !

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Insolourdo Chromatique !

Des Études de terrain exclusives à l'évènement offriront des rencontres avec des Pokémon originaires de la région de Johto.

Les bonus de Poussières Étoiles de capture et de Poussières Étoiles de Raid doublées seront actifs. Défi Souvenir 2020 : Hoenn L'histoire de Pokémon Rubis et de Pokémon Saphir était mémorable ! Attraper un Pokémon de type Feu vous rappellera vos bains dans les sources chaudes de Vermilava, tandis qu'attraper un Pokémon de type Normal vous rappellera peut-être le combat contre votre père dans l'Arène de Clémenti-Ville ! Terminez les huit séries de tâches de l'Étude ponctuelle Hoenn pour gagner 10 Super Bonbons et une rencontre en tant que récompense avec un Groudon qui connaît l'attaque Poing de Feu exclusive à l'évènement. Tant que le Défi Souvenir 2020 : Étude ponctuelle Hoenn est disponible, les fonctionnalités suivantes seront valables. Les Pokémon originaires de la région de Hoenn, comme Skitty, Mangriff et Séviper, apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage.

Les Pokémon originaires de la région de Hoenn seront également disponibles pour combattre en raid.

Les Pokémon suivants écloront d'Œufs de 7 km : Nénupiot, Parecool, Ningale, Skitty, Ténéfix, Mysdibule, Kraknoix, Barpau et Coquiperl.

En l'honneur de Rayquaza ayant étant choisi Pokémon préféré parmi ceux de la région de Hoenn lors du vote du Pokémon de l'année, des Pikachu portant des chapeaux de Rayquaza apparaîtront à l'état sauvage !

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Skitty Chromatique !

Des Études de terrain exclusives à l'évènement offriront des rencontres avec des Pokémon originaires de la région de Hoenn.

La distance nécessaire pour faire éclore un œuf placé dans un Incubateur et la distance nécessaire pour gagner des Bonbons Copain seront divisées par deux. Défi Souvenir 2020 : Sinnoh Il est temps de nous remémorer les aventures que nous avons vécues dans la région de Sinnoh avec Pokémon Diamant et Pokémon Perle ! Rechargez un Pokémon en hommage à l'École des Dresseurs de Féli-Cité et prenez un cliché avec un Pokémon de type Acier que vous avez attrapé en souvenir de l'exploration des mines de l'Île de Fer ! Terminez les huit séries de tâches de l'Étude ponctuelle Sinnoh pour gagner 10 Super Bonbons et une rencontre en tant que récompense avec un Cresselia qui connaît l'attaque Nœud Herbe exclusive à l'évènement. Tant que le Défi Souvenir 2020 : Étude ponctuelle Sinnoh est disponible, les fonctionnalités suivantes seront valables. Les Pokémon originaires de la région de Sinnoh, comme Ceribou et Chaglam, apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage.

Les Pokémon originaires de la région de Sinnoh seront également disponibles pour combattre en raid.

Les Pokémon suivants écloront d'Œufs de 7 km : Kranidos, Dinoclier, Chaglam, Korillon, Manzaï, Ptiravi, Griknot, Goinfrex, Riolu, et Babimanta.

En l'honneur de Lucario ayant étant choisi Pokémon préféré parmi ceux de la région de Sinnoh lors du vote du Pokémon de l'année, des Pikachu portant des chapeaux de Lucario apparaîtront à l'état sauvage !

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Chaglam Chromatique !

Des Études de terrain exclusives à l'évènement offriront des rencontres avec des Pokémon originaires de la région de Sinnoh.

Les bonus de durée d'une heure pour les Morceaux d’Étoile, Encens et Œufs Chance seront actifs. Champion du Défi Souvenir 2020 Terminez les quatre Études ponctuelles pour accéder à l'Étude spéciale du champion du Défi Souvenir 2020 ! Rejoignez le Professeur Willow pour redécouvrir des Pokémon originaires de la région d'Unys et rencontrez des Pokémon originaires de la région de Galar, alors qu'ils font leurs débuts dans Pokémon GO. Terminez les quatre séries de tâches de cette Étude spéciale pour gagner cinq Super Bonbons, des rencontres avec Miaouss de Galar, Limonde de Galar et Genesect, ainsi que les lunettes du Professeur Willow en objet d'avatar exclusif ! Contrairement aux précédentes séries d'Études ponctuelles, cette Étude spéciale n'est pas limitée dans le temps et peut être débloquée et terminée à tout moment. Tous les Dresseurs pourront bénéficier des fonctionnalités suivantes, même s'ils n'ont pas accès à l'Étude spéciale du champion du Défi Souvenir 2020. Limonde de Galar fera ses débuts dans Pokémon GO ! Rencontrez-le à l'état sauvage, en raid et en tant que récompense de l'Étude spéciale du champion du Défi Souvenir 2020.

Les Pokémon suivants, ainsi que leurs formes habituelles, feront également leurs débuts dans Pokémon GO et écloront d'Œufs de 7 km : Miaouss de Galar, Zigzaton de Galar, Darumarond de Galar et Limonde de Galar. Vous pourrez également faire évoluer Miaouss de Galar, Zigzaton de Galar et Darumarond de Galar en leurs formes évoluées de Galar !

Les Pokémon originaires de la région d'Unys apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage.

D'autres évènements auront sans doute lieu en parallèle tout au long du mois, mais vous devriez déjà être bien occupé avec tout ça !