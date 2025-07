BON PLAN : 160 Go en 5G et d'autres forfaits à moins de 9 € par mois chez NRJ Mobile

Si vous cherchez un forfait mobile à moins de 9 euros par mois et surtout sans engagement sur la durée, les offres actuelles chez NRJ Mobile pourraient vous intéresser. La principale qui nous intéresse à présent a suffisamment de data pour une utilisation quotidienne avec ses 160 Go, avec en prime un réseau 5G, ainsi que 29 Go depuis l'Europe et les DOM, les appels et SMS/MMS illimités et une carte SIM à 1 €. Si la 4G et une enveloppe de données bien moins importante, voire quasi nulle, vous conviennent (tout le monde n'a pas besoin ou envie d'Internet sur son téléphone après tout), c'est aussi possible, comme nous allons le voir.

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant trois abonnements allant de 2,99 € à 8,99 € par mois et qui utilisent tous le réseau Bouygues Telecom.

Appels et SMS/MMS illimités

Vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine.

Internet 160 Go en 5G depuis la France métropolitaine

En France métropolitaine. Débit réduit au-delà.

+ 29 Go depuis l'Europe et DOM

Appels et SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine et vers Europe et DOM. 29Go d'Internet en Europe et DOM (en plus des Go en France).

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (+ France métropolitaine pour les appels/SMS/MMS depuis la zone 1) + Islande, Liechtenstein, Norvège

Pas de frais cachés

Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 1 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage Data, votre débit sera réduit jusqu'au mois suivant.

Appels et SMS/MMS illimités

Vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine.

Internet 20 Go en 4G depuis la France métropolitaine

En France métropolitaine. Débit réduit au-delà.

+ 14 Go depuis l'Europe et DOM

Appels et SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine et vers Europe et DOM. 14 Go d'Internet en Europe et DOM (en plus des Go en France).

Pas de frais cachés

Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 1 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage Data, votre débit sera réduit jusqu'au mois suivant.

Appels et SMS/MMS illimités

Vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine.

Internet 6 Go en 4G depuis la France métropolitaine

En France métropolitaine. Débit réduit au-delà.

+ 6 Go depuis l'Europe et DOM

Appels et SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine et vers Europe et DOM. 6 Go d'Internet en Europe et DOM (en plus des Go en France).

Pas de frais cachés

Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 5 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage Data, votre débit sera réduit jusqu'au mois suivant.