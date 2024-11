BON PLAN : 160 Go en 5G pour à peine 9 € par mois, une offre qui vaut carrément le coup !

Si vous cherchez un forfait mobile à petit prix et surtout sans engagement sur la durée, tout en profitant de suffisamment de data pour votre utilisation quotidienne et avec en prime un réseau 5G, les offres actuelles chez NRJ Mobile pourraient vous intéresser. En effet, il est possible de souscrire pour 8,99 € par mois en ayant accès à 160 Go en 5G depuis la France métropolitaine, 29 Go depuis l'Europe et les DOM, les appels et SMS/MMS illimités avec une carte SIM à 1 €.

Si vous n'êtes pas friand d'Internet mobile et souhaitez juste un forfait à très bas prix, des offres à 2,99 € et 4,99 € par mois sont aussi disponibles. Dans tous les cas, c'est le réseau Bouygues Telecom qui est utilisé. Pour en revenir à l'offre NRJ Mobile qui nous intéresse, voici en détail ce qu'elle propose :

Appels et SMS/MMS illimités Vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine. Internet 160 Go en 5G depuis la France métropolitaine En France métropolitaine. Débit réduit au-delà. + 29 Go depuis l'Europe et DOM Appels et SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine et vers Europe et DOM. 29Go d'Internet en Europe et DOM (en plus des Go en France). Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (+ France métropolitaine pour les appels/SMS/MMS depuis la zone 1) + Islande, Liechtenstein, Norvège Pas de frais cachés Carte SIM à 1 € seulement. Si vous dépassez votre usage data en France, pas de hors forfait : votre débit est réduit jusqu'au mois suivant. Forfait mobile sans engagement NRJ Mobile à 8,99€ par mois