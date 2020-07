Pokémon GO : Jessie et James débarquent dans le jeu pour une durée limitée !

Niantic fait du teasing autour d'un nouvel évènement lié à la Team GO Rocket dans Pokémon GO depuis quelques jours. Il a déjà débouché sur l'apparition de montgolfières permettant d'affronter des sbires un peu partout sur la mappemonde, mais une autre surprise dans la continuité vient d'être officialisée.

À partir de maintenant, vous pouvez ainsi affronter Jessie et James, le duo emblématique de l'anime ! L'information n'est pas si surprenante que ça, les dataminers ayant pour rappel déjà découvert l'arrivée des personnages il y a quelques semaines. Pour les défier, il faut simplement avoir la chance de croiser une montgolfière Miaouss et cliquer dessus pour déclencher un combat. Leur présence dans le jeu est limitée, et devrait donner accès à quelques bonus inédits (de nouveaux Pokémon Obscurs ?), tandis que des avatars inspirés de Jessie et James peuvent être achetés dans la boutique.



Un mystérieux duo fait son apparition dans Pokémon Go à bord d’une...montgolfière Miaouss ? Ces deux individus se prénomment Jessie et Jesse et ils sont là pour nous jouer un mauvais tour ! Aidez-nous à les vaincre !

Pendant que les montgolfières de la Team GO Rocket patrouillent le ciel, nous avons mené notre enquête. Il s’avère que les Sbires pilotant les montgolfières sont aussi perplexes que nous et ne savent pas d’où sort ce duo. Selon nos informations, la Team Go Rocket a envoyé des Pokémon Obscur pour protéger Jessie et James pendant qu’ils s’évertuent à créer plus de Pokémon Obscur.

C’est là que vous entrez en scène ! Consultez votre carte et repérez l’endroit où flotte la montgolfière Miaouss de Jessie et James. Dès qu’elle apparaît, tapotez votre écran pour engager un combat contre eux.

De plus, des articles avatar inspirés de Jessie et James sont maintenant disponibles dans la boutique !

Jessie et James ne resteront pas dans les parages trop longtemps. Ne traînez pas et montrez à ces énergumènes qui est le chef avant qu’ils ne décampent. Let’s GO !