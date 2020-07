Pokémon GO : la Team GO Rocket prépare encore un sale coup, le GO Fest en ligne de mire ?

Le mois de juillet des joueurs de Pokémon GO va être rythmé par le GO Fest 2020, qui va être précédé dès ce vendredi par trois semaines de défis déjà bien détaillés par Niantic récemment. Sauf qu'il est rare que le développeur mette tous ses œufs dans le même panier et le prouve à nouveau en lançant un teasing autour de la Team GO Rocket, oui, encore un !

L'organisation criminelle a fait ses débuts l'été dernier et nous a bien occupés cet automne avec ses admins. Elle fait à nouveau parler d'elle dans le lore par l'intermédiaire du Professeur Willow, qui l'évoque en parlant de mystérieux bouts de papier trouvés par les chefs d'équipe durant leur entraînement en vue des défis du GO Fest.

Date : 30/6/20 Objet : [Rapport Willow] Découverte au clair de lune Blanche est récemment partie pour faire des recherches sur les Pokémon liés au soleil et à la lune qui apparaissent pendant le solstice. À son retour d'une excursion de recherche pour étudier Mélofée, Blanche a soigneusement placé des bouts de papier sur mon bureau. « Quelque chose se passe », marmonna Blanche. En voyant le logo « R » sur le papier, je savais qu'il s'agissait de quelque chose de mauvais. Blanche a enquêté sur l'objet sombre que les Dresseurs ont trouvé dans le fond d'une image récente de Mélofée en évoquant que cela pourrait avoir un rapport. La chef de l'équipe Sagesse a également mentionné que dans la zone où cette image a été prise, elle a aussi vu des Sbires de la Team GO Rocket avec un comportement plus que suspect. Cela nécessite une enquête plus approfondie.

Affaire à suivre, mais tout laisse penser que le datamining qui évoquait l'ajout de Jessie et James est en lien. Après tout, la montgolfière et les tentatives de capture de Pikachu au filet sont la marque de fabrique de la bande de scélérats...

Est-ce que la Méga-Évolution récemment annoncée pour cette année aura un rapport avec l'organisation criminelle ? Nous finirons rapidement par le savoir. Dans tous les cas, si vous souhaitez retrouver le trio en jeu vidéo (oui, il ne faut pas oublier Miaouss), Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli sont disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.