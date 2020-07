Pokémon GO : la Team GO Rocket attaque par les cieux dans un nouvel évènement avec des montgolfières

Depuis plusieurs jours, Niantic nous teasait un nouvel évènement en rapport avec la Team GO Rocket à venir dans Pokémon GO et il n'aura finalement pas fallu attendre le GO Fest 2020 pour qu'il soit disponible. En effet, le studio avait indiqué que quelque chose d'important se produirait hier, le 7 juillet, et c'est en pleine nuit que l'invasion de montgolfières a débuté, introduite en vidéo pour l'occasion.

Voici ce qui en est dit sur le site officiel :

De mystérieuses montgolfières sont apparues dans le ciel récemment. Un seul coupable : la Team GO Rocket ! Avec cette invasion de montgolfières de la Team GO Rocket, vous pouvez désormais combattre la Team GO Rocket n'importe où sur la carte. Gardez un œil sur le ciel pour repérer ces montgolfières et combattre les Sbires de la Team GO Rocket et leurs chefs. Qui sait, vous trouverez peut-être même Giovanni ! Les rapports montrent qu'ils apparaissent une fois toutes les quelques heures, mais elles peuvent aussi apparaître plus souvent lors de prises de contrôle.

1. Appuyez sur une montgolfière pour combattre la Team GO Rocket : soyez prêt à relever le défi ! Appuyez sur la montgolfière de la Team GO Rocket, sélectionnez votre équipe de combat et remportez la victoire pour sauver les Pokémon Ombre de la Team GO Rocket. Les montgolfières de la Team GO Rocket planeront au-dessus de vous pour un temps limité, alors n'oubliez pas de regarder la carte régulièrement et d'appuyer sur les montgolfières avant qu'elles ne s'enfuient !

2. Équipez-vous de votre Radar Rocket pour repérer les montgolfières des chefs de la Team GO Rocket : lorsque votre Radar Rocket est équipé, vous pouvez trouver Sierra, Cliff ou Arlo aux commandes d'une montgolfière Team GO Rocket.

3. Équipez-vous de votre Super Radar Rocket pour retrouver Giovanni : il semble que même le boss de Team GO Rocket lui-même se retrouve à bord d'une des montgolfières de la Team GO Rocket ! Si vous activez et équipez un Super Radar Rocket, vous êtes sûr(e) d’apercevoir la montgolfière de Giovanni.

Il s'avère que le professeur Willow et les chefs d'équipe ont découvert quelque chose quand ils ont trouvé ces bouts de papier ! Avec la Team GO Rocket qui survole le monde de Pokémon GO, nous avons besoin du plus grand nombre d'entre vous pour les vaincre ! Gardez un œil sur ces montgolfières Rocket et continuez à vous entraîner. Espérons que leurs méfaits s'arrêteront là et qu'ils se rendront maintenant avant que nous ne devions nous préparer à d'autres combats. Mais juste au cas où... nous pourrions revoir le plan initial pour le Défi hebdomadaire du GO Fest : Étude ponctuelle de combat. Restez connectés pour plus d'informations sur ce que l'Étude ponctuelle impliquera, ainsi que sur l'évènement de combat qui y est associé.