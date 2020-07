Pokémon GO : du changement pour la 2e semaine de défis avec l'invasion de la Team GO Rocket

Depuis quelques jours, Pokémon GO est à nouveau repassé sous le signe de la Team GO Rocket avec un teasing ayant mené à un évènement d'invasion de ces malotrus à l'aide de montgolfières. Encore mieux, depuis hier soir, c'est carrément le célèbre duo Jessie et James qui peut être croisé avec un peu de chance si vous apercevez leur montgolfière Miouss. Avec tout ça, la 2e semaine de défis liés au GO Fest 2020 s'en trouve bouleversée.

Comme annoncé sur le site officiel, voici ce à quoi il faut désormais vous attendre :

Vous vous souvenez quand nous vous avions annoncé que la deuxième semaine des Défis hebdomadaires du GO Fest porterait sur le thème du combat ? Il y a eu un léger changement de programme. Même si techniquement, le thème du combat est toujours d'actualité. En effet, avec les apparitions de montgolfières de la Team GO Rocket qui se font de plus en plus fréquentes ainsi que d'autres perturbations dans le monde de Pokémon GO qui y sont certainement liées, le but du Défi hebdomadaire du GO Fest : Étude ponctuelle de combat sera de détruire la Team GO Rocket ! Défi hebdomadaire GO Fest : Combat Date et heure Du vendredi 10 juillet 2020 à 8h00 au mercredi 15 juillet 2020 à 10h00 (heure locale). Détails En plus de tous les détails précédemment annoncés sur l'Étude ponctuelle et les événements de cette semaine, les perturbations suivantes ont été détectées dans le monde Pokémon GO. Les Pokémon de type Poison et de type Ténèbres apparaissent dans la nature, dans les œufs et dans les raids.

Les montgolfières de la Team GO Rocket apparaissent plus souvent.

La Montgolfière Miaouss semble se présenter à une fréquence plus élevée.

Suicune est devenu un Pokémon Obscur. Combattez Giovanni pour le sauver ! Terminez le Défi hebdomadaire du GO Fest : Étude ponctuelle de combat pour recevoir un Super Radar Rocket qui vous aidera à trouver Giovanni !

Nos recherches montrent que les Pokémon suivants ont été capturés et transformés en Pokémon Obscurs. Allez les sauver !

Nidoran ♀

Nidorina

Nidoran ♂

Nidorino

Machoc

Machopeur

Scorplane

Caratroc

Moufouette

Moufflair

Nous avons appris que les chefs de la Team GO Rocket ont trouvé d'autres espèces de Pokémon à transformer en Pokémon Obscurs !

Mais ce n'est pas tout, car ce dimanche aura lieu une invasion en masse de l'organisation :

Nous avons intercepté des messages de la Team GO Rocket qui indiquent qu'ils envisagent d'envahir davantage de PokéStops et de capturer encore plus de Pokémon ! Il y aura bientôt une activité accrue de la Team GO Rocket près de chez vous, et nous sommes certains que ce ne sera pas la dernière fois. Nous partagerons avec vous d'autres messages interceptés si cela se reproduisait ! Nos sources semblent indiquer les informations suivantes. Date et heure Dimanche 12 juillet 2020, de 11h00 à 14h00 (heure locale). Attendez-vous à... Plus de montgolfières de la Team GO Rocket dans le ciel et d'autres PokéStops capturés par des Sbires de la Team GO Rocket pendant l'invasion !

Deux fois plus de Poussière Étoile lorsque vous battez les Sbires de la Team GO Rocket où l'une de leurs montgolfières

Des apparitions plus fréquentes de la Montgolfière Miaouss

Une opportunité d'utiliser un CT Attaque chargée pour que vos Pokémon oublient la compétence Frustration et en apprennent une nouvelle

La musique de la Team GO Rocket dans Pokémon GO N'hésitez pas à partager vos découvertes (et vos victoires !) avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #TeamGORocket. Pour recevoir des conseils et des astuces sur la façon de vaincre les chefs de la Team GO Rocket, choisissez de recevoir nos notifications push et nos e-mails ! Il faut un certain niveau de méchanceté pour lancer un plan de cette envergure lors de notre plus grande fête de l'année. Chers Dresseuses et Dresseurs, montrons-leur qui est le boss ici !

