Pokémon GO : un week-end sous le signe de la Team GO Rocket et de Darkrai, le planning de mars disponible

Le mois de mars va accueillir tout un tas d'évènements dans Pokémon GO et Niantic a récemment fait le point sur certains d'entre eux à travers son planning mensuel. En plus de la Journée Communauté avec Abra et du lancement de la Saison 1 de la Ligue de Combat GO, plusieurs activités ont et vont être lancées pour occuper comme il se doit la communauté du jeu mobile.

Pour commencer, la Team GO Rocket est toujours dans les parages pour nous jouer de mauvais tours avec ses Pokémon obscurs et va augmenter son activité durant tout le week-end.

La Team GO Rocket s'apprête à prendre le contrôle du monde ! Des choses étranges se trament, Dresseurs. Le Professeur et les Chefs d'équipe ont suivi la Team GO Rocket à la trace et ont remarqué qu'ils prévoient un gros coup. Nous ne connaissons pas encore tous les plans de la Team GO Rocket, mais nous pouvons déjà partager les éléments suivants. Du vendredi 6 mars 2020 à 8 h au lundi 9 mars 2020 à 22h00 (heure locale).

(heure locale). Les Pokémon de type Poison et Ténèbres apparaîtront plus souvent à l'état sauvage, ainsi que d'autres Pokémon liés à la Team GO Rocket.

Selon nos informations, Absol fait partie des Pokémon qui apparaîtront à l'état sauvage !

Quelle que soit la façon dont vous les rencontrerez, les Rapion que vous trouvez pourront être Chromatiques, si vous avez de la chance !

Le samedi 7 mars, de 14h00 à 17h00 (heure locale).

(heure locale). Nous avons entendu dire que la Team GO Rocket s'apprête à prendre le contrôle du monde encore une fois ! Les sbires de la Team GO Rocket feront tout pour s'emparer du plus grand nombre de PokéStops. Sierra, Cliff, Arlo et même Giovanni en personne seront beaucoup plus actifs , vous aurez donc une chance de tomber sur eux plus facilement si vous équipez votre Radar Rocket ou votre Super Radar Rocket.

, vous aurez donc une chance de tomber sur eux plus facilement si vous équipez votre Radar Rocket ou votre Super Radar Rocket. Nous avons remarqué que les Pokémon Obscurs sauvés des griffes des chefs de la Team GO Rocket ont une chance de devenir chromatiques . Bien que les chefs de la Team GO Rocket aient changé leurs équipes depuis leur première apparition, vous pourrez sauver les six Pokémon Obscurs abandonnés par les chefs de la Team GO Rocket pendant cet évènement.

. Bien que les chefs de la Team GO Rocket aient changé leurs équipes depuis leur première apparition, vous pourrez sauver les six Pokémon Obscurs abandonnés par les chefs de la Team GO Rocket pendant cet évènement. Pendant l'évènement, vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour remplacer l'attaque exclusive des Pokémon Obscurs, Frustration , par d'autres Attaques Chargées. Veuillez noter que si vous purifiez le Pokémon Obscur par la suite, il apprendra tout de même Retour, qui remplacera l'attaque apprise avec une CT Attaque Chargée.

, par d'autres Attaques Chargées. Veuillez noter que si vous purifiez le Pokémon Obscur par la suite, il apprendra tout de même Retour, qui remplacera l'attaque apprise avec une CT Attaque Chargée. Les Pokémon Obscurs infligent désormais plus de dégâts avec leurs Attaques Immédiates et Chargées, mais ils subissent également plus de dégâts lorsqu'ils sont attaqués.

Renforcer un Pokémon obscur et lui enseigner une Attaque Chargée supplémentaire coûte désormais moins de Poussière Étoile et de Bonbons.

Battez les sbires et les chefs de la Team GO Rocket pour obtenir deux fois plus de Poussières Étoiles.

Activez la musique dans le jeu : vous entendrez le thème de la Team GO Rocket !

Ensuite, parmi le contenu déjà en place, vous pouvez obtenir Entei en affrontant Giovanni, découvrir une nouvelle Phase d'Étude pour obtenir Grindur et affronter Fulguris dans les Raids cinq étoiles.

Sauvez Entei obscur des griffes de Giovanni Si vous avez terminé votre dernière série d'Études spéciales de la Team GO Rocket, vous aurez accès à l'Étude spéciale de la Team GO Rocket de mars, « La menace obscure grandit ». Cette fois, vous devrez vaincre la Team GO Rocket, ses chefs et Giovanni une fois de plus pour avoir une chance de sauver le Pokémon légendaire obscur Entei ! Assurez-vous de terminer cette Étude spéciale avant la fin du mois de mars. La Team GO Rocket ne se repose jamais, Dresseurs, alors nous non plus ! Chaque mois, restez à l'affût d'une nouvelle Étude spéciale Team GO Rocket de la part du Professeur Willow. Rencontres des Phases d’Étude de mars : Grindur ainsi que des Poussières Étoiles bonus Il est temps de semer les graines du succès ce printemps ! Du dimanche 1er mars 2020 à 22h00 au mercredi 1er avril à 22h00, vous pourrez rencontrer le Pokémon Graine Épine Grindur lorsque vous terminez des Phases d'Études, avec en plus un bonus de Poussières Étoiles ! La forme évoluée de Grindur, Noacier, peut être un puissant adversaire dans les combats de Dresseurs, y compris ceux dans la Ligue de Combat GO ! Fulguris électrise les Raids cinq étoiles À partir du lundi 2 mars 2020 à 22h00, Fulguris, le Pokémon Foudroyeur, sera disponible dans les Raids cinq étoiles ! Ce Pokémon originaire de la région d'Unys fait ses débuts dans Pokémon GO. On raconte que Fulguris survole la région d'Unys en lançant des éclairs depuis les pics de sa queue, alors faites preuve de prudence contre ce Pokémon légendaire de type Électrik et Vol ! Préparez-vous à l'affronter avec des Pokémon qui connaissent des attaques de type Glace et Roche !

Par ailleurs, le mois de mars signera le retour de la Fantasmagorie Psy, les Heures du Pokémon vedette et du Bonus mystère vont se poursuivre, un évènement prévu sur un week-end aura lieu et, enfin, vos vendredi, samedi et dimanche seront occupés par des Raids légendaires, à commencer par Darkrai dès à présent.

Un mois de week-ends de Raids légendaires spéciaux ! Tous les week-ends du mois, un Pokémon légendaire différent sera présent dans les Raids cinq étoiles ! Pendant tout le mois de mars, vous recevrez un boost d'attaque en participant à des Raids avec vos amis. Le week-end spécial de Raids Darkrai se déroulera du vendredi 6 mars 2020 à 8h00 au lundi 9 mars 2020 à 22h00 (heure locale). Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Darkrai Chromatique !

se déroulera (heure locale). Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Darkrai Chromatique ! Le week-end spécial de Raids Giratina forme Alternative se déroulera du vendredi 13 mars 2020 à 8h00 au lundi 16 mars 2020 à 22h00 (heure locale). Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Giratina forme Alternative Chromatique !

forme Alternative se déroulera (heure locale). Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Giratina forme Alternative Chromatique ! Le week-end spécial de Raids Cobaltium se déroulera du vendredi 20 mars 2020 à 8h00 au lundi 23 mars 2020 à 22h00 (heure locale). Ces Cobaltium connaîtront l'attaque Lame Sainte, exclusive à cet évènement. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Cobaltium Chromatique!

se déroulera (heure locale). Ces Cobaltium connaîtront l'attaque Lame Sainte, exclusive à cet évènement. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Cobaltium Chromatique! Le week-end spécial de Raids Lugia se déroulera du vendredi 27 mars 2020 à 8h00 au lundi 30 mars 2020 à 22h00 (heure locale). Ces Lugia connaîtront l'attaque Aéroblast, exclusive à cet évènement. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Lugia Chromatique !

Un mystérieux évènement du week-end arrive... Du vendredi 20 mars 2020 à 8h00 au lundi 23 mars 2020 à 22h00 (heure locale), retrouvez les fonctionnalités suivantes, des bonus de Poussières Étoiles et bien plus. Les Pokémon de type Normal, Feu, Eau, Électrik et Glace apparaîtront plus souvent à l'état sauvage. * Ningale sera également disponible ! Il apparaîtra dans la nature et dans les Œufs de 5 km plus souvent. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer ou faire éclore un Ningale Chromatique !

* Ningale sera également disponible ! Il apparaîtra dans la nature et dans les Œufs de 5 km plus souvent. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer ou faire éclore un Ningale Chromatique ! Carabing et Escargaume apparaîtront plus souvent dans les Œufs de 5 km.

Pendant tout le week-end, les combats en Raid de une à quatre étoiles incluront plusieurs Pokémon de type Insecte ou Acier.

Bonus : Poussières Étoiles de capture x2 et Poussières Étoiles d’éclosion x2.

Cet évènement du week-end sera également accompagné d'un tout nouveau scénario d'Étude spéciale ! Plus de détails à venir. La Fantasmagorie Psy est de retour avec de nouveaux éléments Nous avons utilisé la Prescience, et une chose est sûre : la Fantasmagorie Psy est de retour ! Du vendredi 27 mars 2020 à 8h00 au lundi 30 mars 2020 à 22h00 (heure locale), voici ce qui vous attendra : Encore plus de Pokémon de type Psy originaires de la région d'Unys feront leurs débuts dans Pokémon GO ! Pendant la journée, vous pourrez rencontrer Nucléos, le Pokémon Cellule, à l'état sauvage, et en soirée, vous rencontrerez Scrutella, le Pokémon Dévisageur ! Nucléos et Scrutella seront disponibles à l'état sauvage et dans les Œufs de 5 km après l'évènement .

feront leurs débuts dans Pokémon GO ! Pendant la journée, vous pourrez rencontrer Nucléos, le Pokémon Cellule, à l'état sauvage, et en soirée, vous rencontrerez Scrutella, le Pokémon Dévisageur ! . Les Pokémon de type Psy suivants apparaîtront plus souvent dans les Œufs de 2 km : Abra, Soporifik, Tarsal, Spoink, Balbuto, Okéoké, Terhal, Scrutella et Nucléos.

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Balbuto chromatique !

! Les Pokémon de type Psy seront présents dans les Raids, et ils apparaîtront plus souvent à l'état sauvage.

Profitez des Études de terrain Fantasmagorie Psy pendant toute la durée de l'évènement.

Nouveautés de l'Heure du Pokémon vedette et l'heure du Bonus mystère Dresseurs, merci pour tous vos retours concernant ces évènements expérimentaux ! Pour le mois de mars, nous sommes ravis d'annoncer que nous continuerons de tester ces nouvelles idées, et nous voulions vous donner quelques informations en avance afin que vous puissiez vous préparer à ces mini-évènements d'une heure. Heure du Pokémon vedette : Attendez-vous à rencontrer un nombre incroyable de Pokémon à l'état sauvage pendant une heure, tous les mardis du mois de mars à 18h00 (heure locale).

: Attendez-vous à rencontrer un nombre incroyable de Pokémon à l'état sauvage pendant une heure, (heure locale). Heure du Bonus mystère : Ce mini-évènement d'une heure sera de retour tous les jeudis du mois de mars à 18h00 (heure locale). Vous retrouverez des bonus de Bonbons, de Poussières Étoiles ou de PX.

Notez tout de même que ce planning peut varier selon les régions du monde, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Italie à cause du coronavirus...