Pokémon GO : du changement pour les PokéPièces, leur collecte bientôt adaptée au jeu à la maison

Depuis le début de Pokémon GO, il existe une seule et unique manière de gagner gratuitement des PokéPièces : avoir l'une de ses créatures qui défend une Arène. Tant qu'elle est en position, elle vous rapporte six pièces par heure à débloquer une fois l'Arène vaincue, à raison d'un maximum de cinquante par jour. La monnaie peut aussi être achetée contre de l'argent réel, et permet d'obtenir des bonus uniques, comme l'agrandissement de notre espace de stockage ou de la taille de notre sac à dos, mais aussi des skins ou des éléments consommables. Bref, si vous voulez progresser sérieusement, il faut passer par leur utilisation.



La mécanique de collecte via les Arènes a forcément été mise à mal par le confinement, alors Niantic a décidé de la revoir à son tour pour qu'elle devienne accessible depuis chez soi. Les nouveautés vont être essayées en Australie et ne sont pas définitives pour le moment, mais l'idée est d'abaisser le nombre de PokéPièces gagnées pour la défense des Arènes de six par heure à deux, et de nous proposer des défis quotidiens autour de la capture, des Raids ou de la gestion de nos créatures pour remporter ces fameuses pièces.

Pokémon: Let's Go, Evoli 59 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59€. Dresseurs, Actuellement, le seul moyen de gagner des PokéPièces est de défendre des Arènes. Depuis le lancement de Pokémon GO, nous avons cependant ajouté des fonctionnalités qui ont drastiquement modifié votre façon de jouer. En outre, de plus en plus de Dresseurs jouent depuis chez eux. Nous cherchons donc des moyens de vous permettre de gagner des PokéPièces sans vous déplacer. Ainsi, à l'avenir, vous recevrez des PokéPièces pour d'autres activités, en plus de la défense des Arènes. Nous allons bientôt tester cette mise à jour, uniquement pour les Dresseurs en Australie, et elle sera disponible pour tous les Dresseurs à l'issue de cette phase de test. Afin de contrebalancer cette nouvelle méthode permettant de gagner des PokéPièces, le nombre de PokéPièces gagnées pour la défense des Arènes passera de six par heure à deux. Le nombre maximum de PokéPièces que vous pourrez gagner en une journée passera à 55. Voici quelques-unes des activités quotidiennes que vous pourrez voir. Effectuez-les chaque jour pour recevoir cinq PokéPièces ! Fais un Excellent lancer

Fais évoluer un Pokémon

Fais un Superbe lancer

Utilise une Baie pour t’aider à attraper un Pokémon

Prends une photo de ton copain

Attrape un Pokémon

Recharge un Pokémon

Fais un Joli lancer

Transfère un Pokémon

Gagne un Raid Lors de la phase de déploiement en Australie, nous demanderons aux Dresseurs de nous faire part de leurs retours, afin de procéder à un test supplémentaire tenant compte de ces éléments. Merci pour votre soutien. Nous avons hâte de pouvoir proposer cette mise à jour à tous les Dresseurs une fois la phase de test terminée. Restez connectés sur nos chaînes officielles pour plus d'informations sur les événements à venir.

La fonctionnalité va donc être testée sous cette forme, mais pourrait évoluer d'ici sa refonte à l'internationale. Pour terminer, si vous avez manqué l'actualité de ces derniers jours dans Pokémon GO, petit point rapide : la Saison 2 de la Ligue de Combat GO est repoussée au 11 mai, une Étude Ciblée : Snubbull sera accessible ce samedi tandis qu'une Journée Encens : type Eau et type Ténèbres se tiendra le 17 mai, et vous pouvez en ce moment acheter un pack dans la boutique comprenant trois Encens, vingt Poké Ball, quinze Baies Framby et dix Baies Banana pour 1 PokéPièce, justement.

Lire aussi : Pokémon GO : la Saison 2 de la Ligue de Combat GO datée et détaillée, avec quelques modifications des Combats de Dresseurs