Niantic : annulation de Marvel World of Heroes, fermeture de NBA All-World et nombreux licenciements, c'est la crise chez les créateurs de Pokémon GO

Est-ce la fin de l'époque dorée pour Niantic, célèbre créateur de Pokémon GO ? Le studio spécialisé dans les expériences en réalité augmentée basées sur la géolocalisation a enchaîné les projets sur le modèle de son premier jeu, Ingress, avec plus ou moins de succès. Alors que Harry Potter: Wizards Unite aura tenu quelques années, que Transformers: Heavy Metal aura été arrêté avant même de décoller et que Catan: World Explorers n'aura pas passé l'étape du soft launch, il va connaître un nouveau coup dur.

L'entreprise dont le siège est basé à San Francisco va en effet fermer ses bureaux à Los Angeles et licencier pas moins de 230 employés dans le cadre d'une restructuration pour se concentrer sur certains de ses projets. Il va ainsi fermer rapidement les serveurs de NBA All-World, lancé plus tôt cette année et qui n'a visiblement pas trouvé son public, mais aussi arrêter le développement de Marvel World of Heroes, révélé l'année dernière.

Le directeur John Hanke explique cet échec par le fait que la crise sanitaire a changé la vision des joueurs et des investisseurs par rapport aux expériences basées sur la géolocalisation, et par une difficulté à monétiser ce genre de jeu dans le contexte économique actuel. Il reste néanmoins confiant en l'avenir de Monster Hunter Now, Pikmin Bloom et Peridot, et va bien évidemment continuer à soutenir Pokémon GO autant qu'auparavant, d'où l'envie de recentrer les activités et les effectifs sur ces projets, moyennant une grosse vague de licenciement. Espérons que tous les développeurs concernés arrivent vite à retrouver du travail.