Harry Potter: Wizards Unite, la fermeture des serveurs annoncée, un dernier sort et puis s'en va

L'univers de J. K. Rowling et le savoir-faire de Niantic : sur le papier, Harry Potter: Wizards Unite avait tout pour réussir. Pourtant, la sauce n'a pas autant pris qu'avec Pokémon GO, loin de là, et le jeu de sorciers basé sur la localisation n'a jamais connu de succès comparable à celui co-produit avec Nintendo. Deux ans et demi après son lancement, il a donc été décidé d'arrêter l'expérience Wizards Unite, sur iOS comme sur Android.

Les serveurs vont fermer définitivement le 31 janvier 2022 et il ne sera plus possible de télécharger l'application ou effectuer des achats in-game à compter du 6 décembre. Il ne sera pas permis de se faire rembourser les éléments achetés pour le jeu, mais Niantic prévoit encore quelques occasions de vous permettre d'utiliser votre or et vos objets d'ici le clap de fin, notamment avec des évènements ponctuels. Les récompenses et les bonus vont d'ailleurs pleuvoir ces prochaines semaines pour permettre à la communauté de profiter et d'avancer un maximum dans l'expérience. Les ultimes initiatives des développeurs sont expliquées ci-dessous.

Chères sorcières, chers sorciers Aujourd’hui, nous vous annonçons la fermeture officielle des serveurs d’Harry Potter: Wizards Unite, qui aura lieu le 31 janvier 2022. À partir du 6 décembre 2021, le jeu sera retiré de l’App Store, de Google Play et du Galaxy Store, et les joueurs ne pourront plus réaliser d’achats en jeu. Avec Harry Potter: Wizards Unite, nous voulions offrir aux joueurs l’occasion unique de plonger dans le monde des sorciers tout en explorant le monde réel qui les entoure. Au fil des années, des millions de sorciers et de sorcières du monde entier se sont laissés tenter par l’aventure. Unissant leurs forces pour affronter les Impardonnables tout en faisant de leur mieux pour garder l’existence de la magie secrète, les joueurs ont rejoint les rangs du Groupe d’intervention du Secret magique aux côtés d’Hermione et d’Harry pour lever le voile sur la mystérieuse disparition des Cinq de Londres. Et ils sont maintenant plus proches que jamais de mettre un terme définitif à la Calamité. Un certain nombre de changements attendront les joueurs à partir du 2 novembre 2021 : Augmentation des récompenses des missions quotidiennes

Réduction de 50 % du temps de préparation des potions avec des Notes du maître

Suppression des limites quotidiennes d’envoi et d’ouverture de cadeaux

Multiplication par 3 de l’EXP de joueur obtenue avec l’Élixir Cérébral de Baruffio

Augmentation de la fréquence d’apparition des Malles Portoloin des années 1920 sur la carte, et multiplication par 2 des fragments associés

Augmentation des fréquences d’apparition d’énergie magique et d’ingrédients sur la carte Au cours des mois à venir, les joueurs pourront également participer aux évènements suivants, incluant l’apparition des derniers Adversaires létaux. Novembre

Évènement d’Adversaires létaux : Dolores Ombrage.



Évènement brillant : Le Prince de Sang-Mêlé, partie 1.



Évènement d’Adversaires létaux : Lucius Malefoy.



Évènement brillant : Le Prince de Sang-Mêlé, partie 2.

Décembre

Évènement d’Adversaires létaux : Bellatrix.



Chasse aux Horcruxes, partie 2.



Évènement d’Adversaires létaux : Voldemort.



Évènement brillant : Les Reliques de la Mort, partie 1.



Évènement des fêtes.



Évènement brillant : Les Reliques de la Mort, partie 2.

Janvier

Nous vous tiendrons au courant des évènements et changements supplémentaires prévus pour le mois de janvier. Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les membres de notre formidable communauté de sorciers et de sorcières qui ont partagé avec nous cette aventure hors du commun dans le monde réel. -L’équipe Harry Potter: Wizards Unite FAQ Q : Quand les serveurs d’Harry Potter: Wizards Unite fermeront-ils officiellement ? R : Vous pourrez jouer à Harry Potter: Wizards Unite jusqu’au 31 janvier 2022. Le jeu sera retiré de l’App Store, de Google Play et du Galaxy Store le 6 décembre 2021. Q : Sera-t-il possible de jouer jusqu’à la date de fermeture des serveurs ? R : Oui, les joueurs pourront continuer à jouer à Harry Potter: Wizards Unite jusqu’au 31 janvier 2022. Q : Que se passera-t-il si je supprime Harry Potter: Wizards Unite après que le jeu a été retiré des boutiques d’applications ? R : Le jeu sera retiré de l’App Store, de Google Play et du Galaxy Store le 6 décembre 2021. Si vous supprimez le jeu par erreur ou que vous changez d’appareil mobile après cette date, vous ne pourrez malheureusement pas le télécharger à nouveau. Q : Que se passera-t-il si le jeu est encore installé sur mon appareil mobile après la date de fermeture des serveurs ? R : Le 31 janvier 2022, tous les serveurs d’Harry Potter: Wizards Unite fermeront, et aucune de ses fonctionnalités ne sera plus disponible. Même si vous ne désinstallez pas le jeu après cette date, vous ne pourrez plus y jouer. Si vous souhaitez récupérer les données associées à votre compte, veuillez contacter l’assistance et envoyer votre demande avant le 15 janvier 2022, cela afin de laisser le temps à nos équipes de faire le nécessaire. Q : Puis-je utiliser ma monnaie en jeu, ainsi que tout ce que j’ai récupéré ? Pourrais-je bénéficier d’un remboursement sur mes achats ? R : Les joueurs ne pourront pas bénéficier d’un remboursement pour les achats effectués, sauf si la loi applicable en vigueur en exige autrement, mais ils pourront toujours utiliser l’or et leurs objets en jeu jusqu’à la fermeture des serveurs, le 31 janvier 2022. Nous avons prévu une variété d’évènements pour les mois à venir, vous aurez donc plus d’une occasion de dépenser l’or qu’il vous reste. Les achats en jeu seront désactivés le 6 décembre 2021. Q : Fermerez-vous également les différents canaux utilisés par la communauté d’Harry Potter: Wizards Unite ? R : Le forum de la communauté et toutes les pages sur les réseaux sociaux associées au jeu fermeront le 31 janvier 2022.

