NBA All-World : le jeu de basket gratuit de Niantic (Pokémon GO) disponible en avant-première en France dès maintenant

L'arrêt de Harry Potter: Wizards Unite n'aura pas échaudé Niantic dans ses projets. La société derrière Ingress, Pokémon GO et Pikmin Bloom prépare actuellement un certain Transformers: Heavy Metal et sort surtout aujourd'hui NBA All-World, une nouvelle expérience basée sur la réalité augmentée et la localisation en temps réel.

Le jeu est en effet disponible en accès anticipé en France à compter de ce 17 janvier sur l'App Store et le Google Play Store, histoire de finir de le roder avant sa sortie mondiale le 24 et de surfer sur la vague du NBA Paris Game 2023 opposant ce jeudi les Chicago Bulls aux Detroit Pistons à Paris. Ce nouveau jeu gratuit reprend les codes de Pokémon GO et compagnie, en nous invitant à explorer le monde réel pour remplir des défis aux côtés de l'ensemble de la communauté. Le but sera ici de recruter des joueurs pour améliorer notre équipe, la faire monter de niveau, l'opposer à d'autres joueurs, débloquer des équipements et plus encore.

NBA All-World apporte l'univers de la NBA dans le monde entier. Les fans peuvent explorer leurs propres quartiers pour rencontrer les joueurs NBA d'aujourd'hui, les recruter dans leurs équipes, les faire monter en niveau et s'affronter pour devenir les maîtres de leurs playgrounds. Les joueurs auront la possibilité de personnaliser leurs équipes avec les derniers équipements en date grâce à des articles de marques connues dans le monde réel. Dans le jeu, les joueurs peuvent également discuter avec leurs amis et participer à des tournois 1 contre 1 pour gagner des récompenses exclusives.

À travers NBA All-World, les joueurs pourront découvrir les endroits préférés du monde réel des stars actuelles de la NBA. Des athlètes comme Jalen Green, Jordan Poole, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins seront en tête d’affiche des campagnes de lancement du jeu : « Go all out » ou dans le court documentaire de NBA All-World : « Where I’m From ».

Afin de célébrer le NBA Paris Game 2023, les fans auront de nombreuses opportunités pour profiter d’une expérience unique sur Paris avec NBA All-World :

Complétez la chasse au trésor NBA All-World Stutter Step Scavenger Hunt, qui emmènera les joueurs dans des lieux et sur des playgrounds clés de la ville et leur donnera une chance de gagner des billets pour le NBA Paris Game 2023 et des produits dérivés NBA All-World. Pour en savoir plus, les joueurs sont invités à suivre les réseaux sociaux du jeu ;

Venez partager un moment festif avec les équipes NBA All-World sur la fan zone de la NBA House entre le 19 et le 22 janvier pour découvrir le jeu et avoir la chance de profiter de l'expérience révolutionnaire offerte par Niantic sur le thème de la NBA ;

« Le sport fait partie intégrante de la vie des gens et la NBA occupe une très grande place dans la pop culture », confie John Hanke, fondateur et CEO de Niantic. « Notre version d’un jeu NBA propose un gameplay excitant en 1c1 où vous pouvez affronter les meilleurs sportifs du monde et mesurer l’étendue du phénomène de la NBA via différentes thématiques, qu’il s’agisse de chaussures, de musique ou de mode. Les joueurs devront explorer le monde réel pour découvrir ce que l’univers de la NBA leur réserve. L’exploration est une étape essentielle vers la victoire. »

« Nous sommes impatients de voir nos fans s'immerger totalement dans NBA All-World en développant des liens plus profonds avec les autres joueurs et la ligue », a déclaré Matt Holt, responsable des partenariats Merchandising à la NBA. « Grâce à cette collaboration avec Niantic et la NBPA, ce jeu contribue à étendre le monde de la NBA et sa culture dans pratiquement tous les quartiers du monde. »

« Nous voulons contribuer à ce que NBA All-World soit aussi authentique que possible, ainsi qu'à atteindre de nouveaux publics en amenant les joueurs de la NBA sur le plateau de jeu en réalité augmentée de Niantic », Josh Goodstadt, directeur commercial de THINK450, la branche partenariat et innovation de la NBPA. « Nous sommes impatients de voir les utilisateurs se mesurer à leurs joueurs NBA préférés du monde entier et de les recruter dans leurs rosters. »

En tant que premier jeu de sport officiel de Niantic, NBA All-World encourage les gens à explorer le monde pour expérimenter tout ce que le jeu a à leur offrir :

Explorez le monde : Sortez et explorez le monde réel pour vous mesurer à des joueurs NBA et ainsi les recruter dans votre équipe. Vous pourrez également récupérer de l’équipement, des améliorations, relever des défis, et plus encore ;

Créez votre équipe : Affrontez en 1v1 les stars du moment de la NBA en relevant différents défis vous permettant de recruter de nouveaux joueurs. Si vous avez déjà recruté un joueur, défiez-le à nouveau lors d’une prochaine rencontre pour vous entraîner et remporter plus de points d’XP. Recrutez des joueurs plus forts à mesure que votre niveau d’équipe augmente ;

Repoussez vos limites : Améliorez vos joueurs avec des Boosts d’Attaque, de Défense et de Condition physique. Assurez-vous d’être toujours chargé à bloc en Énergie avec les boissons énergisantes ;

Excellez dans la Conquête du terrain : Lancez-vous dans la compétition pour entrer dans le classement en participant à la Conquête du terrain dans plus de 100 000 terrains différents situés dans le monde réel. Défiez vos amis et d’autres joueurs pour obtenir la première place du podium ;

Habillez-vous avec style : Récupérez des équipements rares comme des baskets Adidas, des shorts Puma et des chaussettes Stance dans des Zones de jeu. Privilégiez les équipements qui améliorent les statistiques de vos joueurs et customisez votre équipe avec des baskets et des accessoires qui vous feront sortir du lot.

Développé sur la plateforme Lightship, NBA All-World touchera une nouvelle audience. Fans absolus de NBA, amateurs de basket, amoureux de la mode, de la musique, de la compétition ou experts en chaussures, tous sont les bienvenus. L’application sociale Campfire de Niantic apporte une touche d’interactivité supplémentaire au jeu qui permettra de se connecter plus aisément avec d’autres fans de basket et la communauté grandissante de NBA All-World. Consultez le site https://nbaallworld.com pour plus d’informations.