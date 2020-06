Oculus dit adieu à l'Oculus Go pour mieux se concentrer sur l'Oculus Quest !

La gamme de casques de réalité virtuelle se décline toujours en trois modèles : l'Oculus Rift et le nouveau Rift S pour le jeu via une tour avec des technologies poussées, l'Oculus Go autonome pensé pour l'accessibilité, et l'Oculus Quest. Cet appareil milieu de gamme utilisable indépendamment ou via un PC en filaire est devenu un véritable petit phénomène avec le temps, son prix abordable et ses performances ayant entraîné de nombreuses ruptures de stock ces derniers mois.



Les choses vont cependant changer cette année. Déjà, Oculus va arrêter la production de casques 3DOF pour se concentrer exclusivement sur les 6DOF, car les appareils offrant six degrés de liberté sont bien plus appréciés par la communauté. Ensuite, l'Oculus Go va disparaître ! Il a été décidé d'arrêter de proposer cette porte d'entrée à moindre coût vers la VR pour concentrer les efforts de la marque sur l'Oculus Quest. La transition se fera de manière très fluide : la production est arrêtée maintenant et la vente se poursuivra jusqu'à épuisement des stocks, il ne sera plus possible de soumettre de nouvelles applications et mises à jour après le 4 décembre, aucune nouveauté ne sera intégrée après le 18 décembre, et les mises à jour techniques du casque, que ce soit pour les bugs ou la sécurité, dureront jusqu'en 2022.

L'Oculus Quest, dont les applications viennent de dépasser les 100 000 000 $ de recettes sur l'Oculus Store, va lui avoir droit à une petite refonte, justement du côté des apps. Début 2021, Oculus autorisera les développeurs à proposer leurs projets sans attendre l'autorisation de l'Oculus Store, mais sans sideloading via des plateformes annexes non sécurisées. Plus de détails sur ce sujet encore un peu trouble seront donnés plus tard. L'idée est d'accroître l'offre des applications sur le Quest, mais aussi de permettre aux créateurs de contenu sur Oculus Go de migrer facilement vers cette plateforme légèrement différente.

Si l'aventure vous tente, l'Oculus Quest en version 64 Go est actuellement affiché à 449,99 € à la Fnac.