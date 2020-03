Oculus Quest : une mise à jour majeure de l'expérience système annoncée

L'Oculus Quest est toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités pour s'améliorer. Il est par exemple depuis peu possible d'utiliser la fonction Oculus Link pour relier le casque autonome à un PC, et bénéficier du catalogue de l'Oculus Rift, le modèle filaire aux capacités supérieures.

L'appareil va connaître une nouvelle avancée d'ici la fin du mois avec une mise à jour de son menu principal. Le but est rendre l'Oculus Quest encore plus multi-tâche, avec « un menu universel entièrement revisité, de nouveaux caches immersifs et un support multi-fenêtre pour les applis 2D ».

La plateforme VR du futur doit permettre aux personnes d'effectuer facilement plusieurs tâches, de naviguer sans problème entre les applis, de rester connectés avec les autres et, tout simplement, de faire plus. Du gaming aux médias et au divertissement, des expériences sociales au travail accompli, la VR, en tant que prochaine plate-forme informatique, soutiendra l'intégralité des utilisations que les personnes peuvent aujourd'hui faire avec leurs appareils tels que les téléphones et les ordinateurs portables. Pour faire un pas vers cet avenir, Oculus dévoile une mise à jour majeure de l'expérience système Oculus Quest qui rend la VR plus flexible, sociale et simple d'utilisation que jamais auparavant. Cette mise à jour est accompagnée d'un menu universel entièrement revisité, de nouveaux caches immersifs et d'un support multi-fenêtre pour les applis 2D, à commencer par le navigateur Oculus - et ces mises à jour seront lancées plus tard ce mois-ci en tant que fonctionnalités expérimentales.