Microsoft s'engage pour un bilan carbone négatif d'ici 2030

À l'heure où les pays commencent à avoir de vraies décisions pour diminuer l'impact de l'action humaine sur l'environnement, rares sont les sociétés à prendre les devants sur ces sujets avant de se faire taper sur les doigts. Microsoft, qui est l'une des entreprises les plus importantes en termes de finances au monde, a ainsi décidé d'agir.

Le géant américain a annoncé sur son site officiel qu'il s'engage à devenir une société à émission de carbone négative d'ici 2030, et à retirer autant de carbone de l'atmosphère qu'il en a conçu depuis sa création d'ici 2050. Concrètement, Microsoft n'arrivera bien évidemment jamais à ne pas produire de carbone, mais l'idée est de réduire de moitié ses émissions, et surtout de mettre en place des systèmes pour en retirer davantage de l'environnement.

Nous lançons aujourd'hui un programme agressif pour réduire nos émissions de carbone de plus de moitié d'ici 2030, à la fois pour nos émissions directes et pour l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement et de valeur. Nous allons financer cela en partie en augmentant notre redevance carbone interne, en place depuis 2012 et a augmenté l'année dernière, pour commencer à facturer non seulement nos émissions directes, mais aussi celles de nos chaînes d'approvisionnement et de valorisation.

Il ne sera pas facile pour Microsoft d'avoir un bilan carbone négatif d'ici 2030. Mais nous pensons que c'est le bon objectif. Et avec un engagement suffisant, c'est un objectif réalisable. Nous devrons continuer à apprendre et à nous adapter, indépendamment et aussi en étroite collaboration avec d'autres entreprises dans le monde. Nous pensons que nous lançons cette nouvelle initiative aujourd'hui avec un plan bien développé et une vision claire, mais nous avons bien des problèmes à résoudre et des technologies à inventer. Il est temps de se mettre au travail.