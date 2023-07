Persona 5 Tactica : un premier Character Spotlight avec du gameplay de Joker, Morgana et Erina, un point sur les précommandes et éditions

Le mois dernier, Atlus a dévoilé trois jeux qui raviront les amateurs de RPG, à savoir Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica. C'est ce dernier qui nous intéresse à présent. Eh oui, après P5, sa version améliorée Royal, le musou lui faisant suite Strikers, le spin-off Dancing in Starlight et un rôle proéminent dans Persona Q2: New Cinema Labyrinth, les Voleurs Fantômes vont encore faire leur retour dans une aventure inédite prenant la forme d'un jeu de rôle tactique sur terrains quadrillés. Nous l'avions rapidement revu durant le dernier Nintendo Direct et puisque sa sortie est prévue en fin d'année, il n'est pas étonnant qu'Atlus nous en reparler déjà, vidéo à l'appui.

C'est donc un premier Character Spotlight qui a été diffusé, servant à introduire plusieurs personnages du casting principal de cette nouvelle épopée vidéoludique. Sans surprise, Joker y passe déjà, ainsi que Morgana et la nouvelle jeune femme inédite qui les aidera, Erina. La vidéo nous informe également qu'il faudra constituer une équipe de trois afin d'affronter les Légionnaires, en tenant donc compte de leurs capacités pour se sortir au mieux des situations périlleuses. Ainsi, Joker ne pourra viser qu'un ennemi à la fois, mais à longue portée, et sa capacité Phantom Judge infligera des dégâts à distance tout en le laissant en position de garde. Morgana sera capable de percer la couverture de ses opposants, tandis que Winds of Time sera une attaque de zone à large effet. Enfin, la révolutionnaire Erina pourra viser plusieurs ennemis à la fois et son Flag of Freedom plantera son drapeau au sol, créant un espace soignant les alliés et rendant vulnérables ses adversaires.

Joker (Jun Fukuyama) - Le héros de ce jeu et l'avatar du joueur. Un élève de deuxième année de l'Académie Shujin. Après s'être impliqué dans les incidents de dépressions psychotiques, il a réveillé sa Persona. Il est le chef des Voleurs Fantômes de Cœurs, un groupe qui vise à faire repentir et réformer les adultes pourris de l'intérieur. Son nom de code est Joker. Sa Persona est Arsène.

Morgana (Ikue Otani) - Un être mystérieux parlant et ressemblant à un chat, que nos héros ont rencontré dans un autre monde. Après avoir été sauvé par Joker, il accompagne le groupe. Il en sait beaucoup sur ce monde et agit donc comme un guide, ainsi qu'une mascotte. Son nom de code est Mona. Sa Persona est Zorro.

Erina / Elle (Rie Takahashi) - Une fille qui sauve Joker et les Voleurs Fantômes alors qu'ils errent dans ce monde. Elle n'est pas la meilleure pour penser aux détails et a tendance à agir sans trop réfléchir aux choses. Mais c'est grâce à cette capacité d'action et à sa personnalité enjouée et fougueuse qu'elle a su gagner la confiance des autres, faisant d'elle la leader de la révolution. Afin d'accomplir cette dernière, elle tente de conclure un accord avec les Voleurs Fantômes pour l'aider. Mais que va-t-il se passer ?

Par ailleurs, Morgana a eu droit à une bande-annonce lui étant entièrement dédiée et emplie de gameplay, diffusée uniquement sur la chaîne japonaise d'Atlus. Nous pouvons nous attendre à ce que tous ses compagnons aient droit au même traitement dans les semaines à venir. Des visuels sont sinon à retrouver en page suivante.

Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, Windows), avec une arrivée day one dans le Game Pass. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 59,99 €. Si vous le faites, vous recevrez en bonus les Personas Orphée Picaro et Izanagi Picaro en DLC et deux sous-verres bien physiques.

Une édition numérique Deluxe vendue 79,99 € donnera en plus accès au Pack de défi Repaint Your Heart, à un Pack d'armes et au Pack d'invocation de Picaro ainsi qu'à la Persona Raoul. Et si vous vous posiez la question, le PlayStation Store indique clairement que l'achat de la version PS4 donnera accès sans frais à une copie numérique PS5. Ce n'était pas gagné compte tenu du cas P5R.

