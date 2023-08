Persona 5 Tactica : des personnages jouables connus confirmés via un trailer de gameplay, le DLC Repaint your Heart se dévoile

Alors que les fans espèrent toujours l'annonce prochaine d'un Persona 6, Atlus a d'abord sur sa feuille de route Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload. C'est le premier projet qui refait parler de lui cette semaine, avec une seconde bande-annonce et une nouvelle vidéo explicative sur l'univers du jeu.

Nous savions déjà que Joker, Morgana et Erina seront jouables dans ce spin-off tactique, le nouveau trailer révèle sans trop de surprise que Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura et Haru Okumura seront de la partie. La bande-annonce comme la présentation japonaise Nyahoo! News nous donnent un aperçu de la fusion de Persona pour nous créer de nouvelles créatures de combat.

Nous en apprenons également au passage un peu plus sur le DLC appelé Repaint your Heart qui est prévu en day one. Il nous proposera une expérience sous forme de défi mettant notamment en scène Akechi Goro et Kasumi Yoshizawa, pour le prix salé de 1 690 ¥ (environ 10 €) : il est cependant compris dans l'édition Deluxe numérique à 79,99 €. Des packs comprenant des objets cosmétiques ou des Persona seront aussi vendus dès le lancement.

La date de sortie de Persona 5 Tactica est calée au 17 novembre 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch : il peut être précommandé pour 59,99 € en édition standard à la Fnac et sera ajouté au Game Pass dès sa sortie.