Tekken 8 : un Closed Network Test annoncé et daté, officialisant le retour de Claudio Serafino, avec une exclusivité temporaire pour la PS5

Au des rendez-vous e-sportifs, Bandai Namco a lentement, mais sûrement dévoilé les combattants du roster de Tekken 8, le dernier en date étant Bryan Fury, portant alors le total à 15 personnages jouables. Eh bien, nous pouvons désormais en ajouter un de plus à la liste, qui n'a pas vraiment été introduit, ne faisant qu'une brève apparition dans la vidéo du jour dont le sujet est tout autre. Cet heureux élu n'est pas l'un des plus connus, car il est apparu seulement dans Tekken 7, l'exorciste italien Claudio Serafino. Quant au sujet principal de ce trailer, il s'agit de l'annonce d'un Closed Network Test servant à tester l'infrastructure en ligne du jeu et qui aura lieu à partir du 21 juillet.

Au programme, rien de moins que l'ensemble des combattants jusqu'ici annoncé, au nombre de 16 donc, à savoir Asuka, Bryan, Claudio, Hwoarang, Jack 8, Jin, Jun, Kazuya, King, Lars, Law, Leroy, Lili, Nina, Paul et Xiaoyu. Ils ont tous eu droit à des visuels pour l'occasion, à retrouver en page 3. Nous pourrons donc découvrir dans les largeurs le nouveau style de combat plus agressif de cet épisode lors de matchs classés avec matchmaking multiplateforme, et ce à travers 5 stages : Urban Square, Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum et Arena, visibles en page 2.

Deux sessions seront proposées, mais la première semaine sera réservée aux joueurs PS5, qui s'ils sont sélectionnés pourront évidemment prendre part au CNT lors de la suivante en compagnie des possesseurs de Xbox Series X|S et PC. Par ailleurs, nul besoin d'être abonné au Xbox Live Gold ou au PlayStation Plus.

Semaine 1 – PlayStation 5 uniquement 21 juillet, 10h00 CEST – 24 juillet, 9h00 CEST.

Une maintenance aura lieu du 21 juillet 22h00 CEST au 22 juillet 1h00 CEST. Semaine 2 – PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 28 juillet, 10h00 CEST – 31 juillet, 9h00 CEST.

Une maintenance aura lieu du 29 juillet 10h00 CEST au 29 juillet 13h00 CEST.

Si vous souhaitez avoir une chance d'être sélectionné, rendez-vous sur le site officiel pour vous inscrire, et ce avant le 27 juin. Notez que vous devez posséder un compte Bandai Namco pour effectuer l'opération. En revanche, le communiqué indique que la sélection sera opérée « selon le principe du premier arrivé, premier servi », alors ne traînez pas.

Tekken 8 n'a toujours pas été daté et devrait en toute logique refaire rapidement parler de lui avec une vidéo entièrement dédiée à Claudio, pourquoi pas du côté du Xbox Games Showcase. Tekken 7 est lui toujours en vente sur Amazon dès 19,95 €.