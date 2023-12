Tekken 8 régale avec une bande-annonce démoniaque pour son mode Histoire

Bandai Namco a fait un beau cadeau aux joueurs cette semaine, du moins ceux sur PS5, puisque les Xbox Series X|S et PC ne seront servis que d'ici quelques jours, à savoir le lancement d'une démo de Tekken 8. Parmi le contenu limité de cette version d'essai, nous pouvons découvrir le premier chapitre du mode Histoire Le réveil des ténèbres, intitulé Collision d'étoiles maléfiques. Si vous êtes un nouveau joueur ou avez fait une longue pause, des vidéos récapitulatives sont présentes dans la Galerie. Si vous avez joué à Tekken 7, elles vous paraîtront familières, puisque ce sont les résumés qui étaient déjà inclus, auxquels s'ajoute celui de cet épisode narré par Lars. Nous ne sommes pas convaincu qu'il s'agisse d'une entrée en matière suffisante pour réellement comprendre les enjeux narratifs, mais c'est toujours mieux que rien. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes pressé de découvrir la suite. Et justement, l'éditeur a partagé une bande-annonce entièrement centrée sur le scénario pour bien nous chauffer.

Jin Kazama est évidemment au centre des évènements dépeints puisqu'il fera office de personnage principal en opposition à son père Kazuya Mishima, poursuivant l'intrigue familiale et le conflit mondial où la G Corporation fait office d'ennemi à abattre. Outre des scènes de l'introduction à New York, d'où Kazuya va lancer un défi au monde entier, puisqu'il fallait bien une raison pour qu'un nouveau King of Iron Fist Tournament soit organisé, ainsi que dans le sous-marin de Victor Chevalier, nous avons notamment droit à un aperçu d'une grande bataille entre Yggdrasil, le groupe de Lars Alexandersson, et des troupes de la G Corp puisqu'un Jack-8 est présent. La petite nouvelle Azucena sera étrangement du côté des méchants, simplement parce que l'organisation lui permet de faire la promotion de son café... Espérons que ce soit moins superficiel que ça au final.

Le rapport entre Jin et son démon intérieur devrait également jouer un rôle tout du long, menant sans doute au fait que Devil Jin sera jouable, avec un plan nous montrant deux versions du héros face à face. En revanche, difficile pour le moment de savoir dans quelles circonstances Jin et sa mère Jun vont être réunis, le fait que cette dernière soit effectivement vivante étant toujours incertain. Nous voyons aussi un groupe composé de Panda, Zafina, Claudio Serafino et Ling Xiaoyu agir de concert, ainsi que plusieurs scènes au sein d'une arène qui servira sans doute au tournoi, avec une version de Devil Kazuya dont le design rappelle fortement celui du film d'animation Blood Vengeance. Notons d'ailleurs la présence de Reina dans le groupe qui va devoir s'opposer au démon.

C'est alléchant et nous aurons sans doute bien d'autres surprises à découvrir au lancement de Tekken 8 le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon ou à la Fnac à partir de 62,99 €, avec 10 € offerts sur votre compte fidélité pour ce dernier, ou chez Gamesplanet à seulement 59,49 € sur Steam.