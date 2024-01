Tekken 8 : Shaheen réinvente le surf dans sa bande-annonce vengeresse

Vous le savez sûrement si vous l'attendiez avec impatience, Tekken 8 est disponible depuis cette fin de semaine sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avec un roster au lancement comptant 32 personnages jouables et un 33e d'ores et déjà prévu pour le printemps, à savoir Eddy Gordo. Après avoir révélé Reina, Bandai Namco avait diffusé des vidéos dédiées aux combattants déjà officialisés, mais qui n'avaient pas eu droit à leur vidéo dédiée. Nous nous étions arrêté à Yoshimitsu, il nous reste donc encore quelques séquences à couvrir pour boucler la boucle, à commencer par Shaheen.

Il n'est pas forcément l'un des plus connus des joueurs, puisque sa première apparition remonte seulement à Tekken 7. Ce Saoudien parlant donc arabe (toujours doublé par Fadi Rifai) utilise des techniques de combat militaire au corps à corps avec un style très acrobatique, mettant à terre son adversaire avec comme finalité le fait de surfer sur son corps, ce qui a de quoi faire sourire. De plus, il tient personnellement pour responsable de la mort mystérieuse de son ami Salim la G Corporation et plus précisément Kazuya Mishima.

