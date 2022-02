Moss: Book II, des images et des infos pour l'exclu PSVR

Très apprécié des possesseurs d'un casque de réalité virtuelle, Moss va avoir droit à une suite dans les prochains mois. Quill sera de retour dans Moss: Book II, et nous avons cette semaine droit à quelques informations concernant la création du jeu grâce à un long billet sur le blog PlayStation.

Mike Felice, directeur d'ingénierie chez Polyarc, revient ainsi en détail sur la conception de l'univers de Moss: Book II et sur les nouveautés que pourront découvrir les joueurs à la sortie du jeu.

Poursuivons notre aventure avec Quill dans Moss: Book II, la suite tant attendue de Moss, qui nous offrira bientôt une toute nouvelle dose de tout ce qui nous a fait tomber amoureux du jeu original : de nouveaux défis, de nouvelles mécaniques de jeu, des environnements gigantesques, des affrontements épiques avec des ennemis, et de nouvelles occasions de s’attacher avec notre petite souris favorite. Tout le monde a ses passages préférés dans le jeu, mais la magie de Moss, c’est avant tout des moments de crédibilité et une sensation d’immersion qui forgent chacune de nos expériences ainsi que notre connexion avec ce monde.

Alors que nous nous préparons à la sortie de Moss: Book II, qui arrive ce printemps, nous voulions vous donner un petit aperçu des considérations et du travail nécessaires pour créer cette présence physique et encourager ces liens si particuliers que l’on forge dans le monde de Moss.

Nous avons vite découvert que les environnements de Moss avaient stupéfié les fans. Ils disaient souvent que non seulement ils étaient merveilleusement conçus, jusqu’aux moindres détails, mais aussi que la sensation de grandeur était du niveau de Chérie, j’ai rétréci les gosses, et que cette sensation de grandeur inhabituelle n’a fait qu’amplifier leur curiosité. Des plantes, animaux et objets familiers deviennent fantaisistes lorsqu’on les voit d’un point de vue plus bas.

Dans Moss: Book II, nous avons hâte de vous faire retrouver cette sensation de grandeur avec l’ajout de zones bien plus larges à explorer. Non seulement les zones sont plus grandes, ce qui met en relief la petite taille de votre souris, mais en plus, cela nous a permis de créer des puzzles gigantesques multidimensionnels et des défis de plateforme que vous devrez traverser avec Quill dans le contexte d’un seul espace beaucoup plus large. Pour traverser ces zones plus impressionnantes que jamais, nous avons implémenté des transitions de caméra fluides et familières sans temps de chargement. Maintenant, vous pourrez atteindre de nouveaux points d’observation de la zone, inspecter de nouveaux détails à peine visibles, découvrir des secrets, et résoudre des puzzles sans craindre des mouvements discordants ou un manque de confort.

Moss est riche en environnements à explorer et en puzzles à résoudre. On savait que vous en vouliez encore plus, donc on s’est concentrés là-dessus dans Moss: Book II. En fait, un des retours provenant des joueurs était qu’ils voulaient pouvoir revisiter des zones du jeu pour les explorer davantage et chercher les objets à collecter qu’ils avaient loupés - donc c’est ce qu’on a fait.

Vous découvrirez bientôt que toutes les zones de Moss: Book II sont connectées entre elles, ce qui non seulement améliore la compréhension spatiale de l’univers, mais nous permet également d’ajouter de la tension avec des scénarios surprenants lorsqu’on retourne dans un lieu connu, ce qui peut provoquer de véritables ascenseurs émotionnels. Maintenant, quand vous retournerez dans une zone, vous la découvrirez peut-être sous un tout nouvel angle grâce à la caméra, la trouverez pleine de différences visuelles suite à la progression dans l’histoire, ou serez capable de résoudre des mystères passés grâce à des outils découverts récemment. Quelles que soient vos motivations quand vous relancez votre exploration, vous découvrirez maintenant comment le monde évolue avec l’aventure.

La personnalité de Quill, ses mouvements expressifs et les interactions avec elle font d’elle la véritable star du jeu, alors nous nous sommes assurés d’avoir encore plus de moments qui nous permettraient d’approfondir notre lien avec notre toute petite amie. Ça signifie plus de cinématiques, d’interactions, de réactions et d’histoire basée sur le personnage pour colorer le monde et renforcer encore davantage notre relation avec elle.

Avec tous ces détails intégrés au jeu, l’équipe ne voulait pas que les transitions puissent ruiner votre sensation d’immersion. Rien ne vous fait autant sortir de l’instant que des animations hachées ou des transitions qui vous rappellent que vous êtes seulement en train de jouer à un jeu. Par conséquent, l’équipe a utilisé un script de commande pour créer et intégrer des animations au cœur des scènes. En enchaînant la logique de gameplay préexistante avec les animations, le système produit des transitions fluides entre cinématiques, vignettes et séquences jouables, ce qui donne à Quill une autonomie plus vraie que nature. Attendez, est-ce qu’elle est réelle ? À vous de le décider.

Par contre, ce qu’on sait, c’est que vous êtes réel ! Et nous voulons nous assurer que vous vous sentiez réel dans Moss également. Pour faire ça, nous faisons croire à notre esprit que nous sommes vraiment dans Moss grâce aux environnements et à la manière dont Quill répond à notre présence. Les manettes vibrent quand on possède des ennemis, les blocs brillent quand on s’en approche, et Quill nous regarde et réagit en fonction de nos gestes et de ce qu’on touche. Mais pour vraiment avoir cette sensation d’immersion, nous nous sommes concentrés sur les subtilités qui pourraient nous faire sortir de l’expérience en concevant un système qui donne à nos corps virtuels une présence physique qui impacte le monde virtuel autour de nous. Comme dans la vraie vie, l’herbe et les fougères bougent quand on passe nos mains dedans, les flammes de bougie oscillent quand on passe à côté, et l’eau se trouble quand on la touche.

Dans Moss: Book II, nous voulions que les ennemis aient la même présence physique que Quill et le joueur. Maintenant, les plantes et le feuillage bougent et peuvent être coupés par les attaques ennemies. Les projectiles jetés par les ennemis remuent également la végétation à proximité lors des détonations et génèrent un effet Doppler lorsqu’ils filent à toute allure près du héros en combat. Nous ne pouvons pas tout vous révéler, mais il y a beaucoup de nouveaux objets et de réactions dans cette suite, et on pense qu’ils vous surprendront et vous réjouiront au fur et à mesure de leur découverte interactive, ce qui améliorera la crédibilité générale de l’univers.

Avec cet aperçu de Moss: Book II, nous espérons que vous apprécierez les considérations et le travail attentifs qui servent à vous apporter les connexions et la sensation de présence physique qui, à notre avis, sont ce qui rend le monde Moss si spécial. Chaque jour qui passe, on se rapproche des retrouvailles avec Quill et de la découverte de ces nouvelles fonctionnalités. Nous avons hâte de savoir ce que vous en pensez.