Moss: Book II, une suite directe à l'histoire de la souris Quill annoncée en exclusivité pour le PSVR

Moss est l’un des jeux les plus appréciés des possesseurs de casque de réalité virtuelle, et pas seulement parce qu’il met en scène la mignonne petite souris Quill. Le joueur incarne une entité surnaturelle qui guide le petit personnage, conscient de la présence du joueur, et ce jeu de plateforme sur lequel nous avons une vision extérieure a convaincu par la justesse de ses mécaniques.

Si vous aviez aimé la première aventure, bonne nouvelle, elle va avoir droit à une suite directe ! Moss: Book II a été confirmé lors du State of Play de ce jeudi, et Joshua Stiksma, Principal Engineer & Design Director chez Polyarc, a évoqué sur le PlayStation Blog les nouveautés qu'il introduira, d'une capacité d'harmonie avec la nature pour ouvrir des voies aux armes originales comme le marteau.

J’ai du mal à décrire ce que je ressens aujourd’hui, car au nom de l’équipe Polyarc, je suis chargé d’annoncer aux fans du monde entier qu’ils pourront bientôt, assez littéralement, ouvrir le prochain livre de Moss et retrouver Quill, notre courageuse souris, ainsi que son cher oncle Argus. Depuis la sortie de Moss en 2018, les fans nous confient qu’ils aimeraient en savoir davantage sur l’histoire du jeu, explorer ses magnifiques environnements, et vivre de nouvelles aventures avec leur amie, Quill. Aujourd’hui, plutôt que de répondre que « nous n’avons rien à partager pour l’instant », nous pouvons enfin confirmer que nous allons satisfaire toutes les attentes des fans avec Moss: Book II.

Aujourd’hui, à l’occasion du State of Play, nous avons dévoilé un aperçu des prochaines tribulations de Quill dans une bande-annonce. Celle-ci met en lumière plusieurs nouveaux lieux, interactions et dangers auxquels vous ferez face dans cette suite.

Dans Moss, les joueurs ont tissé des liens extraordinaires avec Quill. Ils ne l’ont pas seulement déplacée pour la guider à travers les niveaux : ils ont pénétré dans son monde pour devenir un personnage à part entière de l’histoire. Chacune de leurs actions y a eu un impact. Les joueurs retrouveront ce rôle dans ce second jeu, car l’histoire reprend exactement là où elle s’est arrêtée, après le sauvetage réussi de l’oncle Argus. Vous apprenez qu’un tyran ailé, chef des forces obscures, a jeté son dévolu sur Quill, et qu’il la poursuit désormais à l’intérieur du château ensorcelé où était retenu son oncle. Le nouveau voyage de Quill s’annonce éprouvant, avec son lot de pièges, d’énigmes complexes et d’ennemis de feu et d’acier. Il sera rempli d’autant de triomphe que de peine, mais de nouveaux et d’anciens amis, ainsi que la nature elle-même, l’aideront à sauver le monde d’un terrible péril.

Avec ce deuxième opus, nous espérons que les joueurs connaîtront, une fois de plus, le bonheur des interactions physiques et la richesse des émotions que peut susciter la réalité virtuelle. Les joueurs ne retrouveront pas Quill, son oncle et le monde de Moss d’un point de vue extérieur : ils seront physiquement à l’intérieur du monde, où ils partageront une présence réelle avec ces personnages. C’est cette immersion qui rend le voyage d’autant plus réel et les enjeux encore plus élevés.

Au cours de cette deuxième aventure, les joueurs pourront découvrir des mécanismes, des environnements, des capacités et des ennemis inédits. En plus des nouvelles armes, comme le marteau, et de la capacité d’harmonie avec la nature qui permet d’ouvrir des voies à explorer inédites, nous sommes très satisfaits d’avoir développé la capacité du joueur à charger les armes de Quill. Elle ne permet pas seulement à Quill de résoudre des énigmes, de découvrir des secrets et de vaincre des ennemis de manière unique : en plus, il est très agréable de communiquer et de travailler en équipe avec elle de cette manière.

Nous l’avons déjà dit auparavant, mais je crois qu’il est bon de le répéter à chaque fois : le but de Polyarc est d’exploiter au mieux les capacités de la réalité virtuelle pour créer des expériences de gameplay vraiment immersives qui permettent au joueur d’interagir avec un monde et ses personnages d’une façon fascinante et gratifiante. Il faut beaucoup de travail pour concevoir un monde comme celui de Moss, et l’équipe s’est démenée pour accomplir cet objectif. Nous sommes très fiers de présenter cette bande-annonce au monde et impatients de partager davantage de contenu au cours des mois à venir.