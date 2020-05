RUMEUR : Bloodborne et d'autres exclusivités PS4 portées sur PC ?

Sur ordinateurs, les joueurs ont de quoi faire, mais quelques jeux restent encore exclusifs aux consoles, notamment sur PlayStation 4. FromSoftware est proche de Sony et a développé quelques titres uniquement pour ses consoles, à l'instar de Demon's Souls et Bloodborne, jeu d'action hardcore dans un univers gore et gothique très apprécié sur PS4. Et si le titre allait enfin avoir droit à un portage sur PC ?

C'est que laisse entendre Respawn First, citant un message anonyme dans un groupe de discussion privé :

Bloodborne 19,98 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 19,98€. Bloodborne est actuellement en développement pour PC. Je voulais prendre les devants et vous le dire à vous, qui aimez jouer sur PC. L'annonce pourrait se faire d'ici 10 mois, mais d'autres jeux de Sony pourraient être annoncés avant sur ordinateurs. Si vous pensiez que Horizon: Zero Dawn était le seul jeu à venir sur PC, vous allez être étonnés. Ne prenez pas ça comme une confirmation à 100 %, attendez d'avoir une annonce officielle, et bien évidemment, prenez chaque leak avec des pincettes.

Ce mystérieux internaute explique que ses sources viennent directement de l'industrie vidéoludique et du forum Era, difficile donc de croire ce monsieur sur parole. D'autant qu'en 2015, Sony avait catégoriquement affirmé que Bloodborne ne sortirait pas sur PC, le titre étant voué à rester exclusif à la PS4. Depuis, de l'eau à couler sous les ponts, Sony s'apprête à lancer Horizon: Zero Dawn sur ordinateurs, un jeu pourtant développé par Guerrilla Games, studio appartenant à SIE. Death Stranding va également débarquer sur PC, mais pour le coup, Sony n'est ici qu'éditeur.

Quoi qu'il en soit, le constructeur japonais semble s'ouvrir au monde du PC, et l'arrivée de Bloodborne sur ordinateurs pourrait séduire un tout nouveau public, qui apprécie déjà les autres titres de FromSoftware comme Dark Souls et Sekiro: Shadow Die Twice. Mais en attendant une officialisation, il faudra se contenter de la version PlayStation Now.