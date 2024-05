RUMEUR sur Tomb Raider : une aventure pas comme les autres au pays d'Ashoka

Depuis Shadow of the Tomb Raider en 2018, Lara Croft prend une pause, mais elle ne va pas durer. Crystal Dynamics développe un nouveau jeu vidéo Tomb Raider à l'aide du moteur de jeu Unreal Engine 5 et avec le soutien d'Amazon Games, qui éditera le titre. De quoi intriguer les fans, mais ces dernières, ce sont des informations plus concrètes qui ont été dévoilées.

L'insider V Scooper, réputé pour ses leaks concernant les films et séries, a en effet partagé des détails sur les prochaines aventures de Lara Croft, de quoi faire saliver les fans. Le prochain jeu Tomb Raider sera en monde ouvert et se déroulerait en Inde, après qu'un évènement cataclysmique ait dévoilé des ruines et artefacts liés à l'empereur Ashoka. Lara devrait notamment faire face à la Société des Pilleurs, inspirés par ses découvertes mais avec une morale opposée à celle de l'aventurière anglaise.

Pour en revenir au monde ouvert, Lara disposerait de motos, parachutes et compétences de parkour pour se déplacer dans ce vaste environnement, le gameplay mettrait également en avant la possibilité de s'infiltrer sans combattre et d'éliminer ses ennemis de manière non létale. Enfin, il serait possible de recruter des alliés pour profiter de leur aide pendant les missions.

En 2022, Crystal Dynamics affirmait que le développement ne faisait que commencer, il faudra donc patienter encore un moment avant de découvrir si ces informations sont correctes. Lara Croft a pour rappel eu droit à une compilation remastérisée de ses premières aventures, vous pouvez retrouver Tomb Raider I-III Remastered à partir de 26,09 € sur GOG.com et Gamesplanet.