Tomb Raider I-III Remastered : Lara Croft plus moderne que jamais dans son trailer de lancement

Pour faire patienter les fans qui attendent le grand retour de Lara Croft dans un opus inédit développé par Crystal Dynamics, Aspyr Media s'est occupé de moderniser les trois premières aventures de l'archéologue anglaise avec Tomb Raider I-III Remastered, disponible sur toutes les plateformes depuis cette semaine.

Les joueurs peuvent donc redécouvrir Tomb Raider, Tomb Raider 2 et Tomb Raider 3 : Les Aventures de Lara Croft ainsi que les extensions Unfinished Business, Le Masque d’or et Le Dernier Artefact avec des graphismes remis au goût du jour, des contrôles plus modernes, diverses améliorations et même un mode Photo. Aspyr Media avait détaillé toutes les améliorations le mois dernier.

Tomb Raider I-III Remastered est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à partir de 26,09 € sur GOG.com et Gamesplanet.

Lire aussi : Embracer Group licence encore, grosse galère pour Lara Croft