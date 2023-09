Tomb Raider : Lara Croft de retour sur Switch, PlayStation et Xbox avec ses gros pixels

Alors que tous les joueurs attendent de découvrir les nouvelles aventures de Lara Croft, développées par Crystal Dynamics à l'aide de l'Unreal Engine, l'aventurière anglaise va d'abord faire un détour sur Nintendo Switch, PlayStation et Xbox avec une compilation de ses premières expéditions en version remastérisée.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft inclura donc les trois premiers volets de la franchise, sortis à l'origine dans les années 90. La compilation bénéficiera heureusement de graphismes modernisés, mais les nostalgiques pourront quand même retrouver le style très rétro et pixélisé de l'époque avec un réglage. Bon, pour les contrôles, rien n'a été annoncé de la part d'Aspyr Media en charge du portage, alors... bon courage. Les extensions Unfinished Business, Le Masque d’or et Le Dernier Artefact seront par ailleurs incluses.

La date de sortie de Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft est déjà fixée au 14 février 2024 sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, la Saint Valentin se passera en bonne compagnie. Vous pouvez retrouver Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition à 25,88 € sur Amazon.