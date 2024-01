Bloodborne Kart : Sony lui met des bâtons dans les roues

Bloodborne est très apprécié par les amateurs de Souls-like, mais le titre est uniquement disponible sur PlayStation 4. Alors que les fans espèrent une version remastérisée pour PS5 et PC, d'autres développent en indépendant de petits projets amusants. Lilith Walther avait déjà sorti le demake BloodbornePSX et elle s'apprêtait à lancer Bloodborne Kart.

Mais, à quelques jours de la sortie, voilà que projet prend du retard. Pourquoi ? Eh bien comme l'explique Lilith Walther, Sony l'a contacté et lui a demandé de retirer la marque Bloodborne de Bloodborne Kart. La développeuse précise qu'elle s'attendait à une telle réaction, même si Sony a bien tardé à se pencher sur le projet, elle va évidemment effectuer les changements pour que le jeu sorte bel et bien, mais sans la mention « Bloodborne », qui appartient à Sony.

Si vous ne l'aviez pas encore compris, Bloodborne Kart est un jeu de course arcade dans l'univers du jeu de FromSoftware, une bande-annonce de gameplay est disponible ci-dessus, mais la date de sortie n'est désormais plus valide. Vous pouvez sinon retrouver Bloodborne, le vrai, à partir de 11,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.