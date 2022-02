Bloodborne : déjà 100 000 téléchargements pour le demake PSX sur PC

D'après certains bruits de couloir, Bloodborne pourrait voir le jour sur ordinateurs dans les prochains mois. Mais en attendant, les joueurs sur PC doivent se contenter de la version disponible via le PlayStation Now, ou se rabattre sur des expériences un peu plus atypiques, comme ce demake développé par Lilith Walther.

La développeuse a lancé BloodbornePSX sur itchi.io cette semaine, il est totalement gratuit et il a déjà été téléchargé plus de 100 000 fois. Un chiffre qui va sans aucun doute continuer de grimper alors que le titre devient de plus en plus populaire, Lilith Walthe surveille d'ailleurs avec attention les retours et a déjà publié deux petits patchs pour corriger des bugs. Bien sûr, tout le jeu n'a pas été recréé, mais les joueurs ont quand même accès à plusieurs zones ouvertes pour affronter des monstres et même des boss, avec une vraie fin à la clé.

Voilà encore une preuve que les joueurs PC aiment Bloodborne, croisons les doigts désormais pour que Sony et FromSoftware daignent porter officiellement leur jeu d'action sur ordinateurs. Si vous avez une PS4, le jeu est bradé à 15,27 € sur Amazon.