Bloodborne daté sur PC, du moins la version PS1 Demake

Jeu culte de la PlayStation 4 et successeur spirituel des Souls de FromSoftware, Bloodborne est pour l'instant exclusif à la console de salon de Sony. Même si le constructeur japonais lorgne de plus en plus du côté du PC et que des rumeurs laissent croire à l'existence d'un portage, rien n'est officiel.

Et pourtant, il sera prochainement possible de jouer à Bloodborne sur PC. Du moins, à Bloodborne PS1 Demake, un titre développé par Lilith Walther et qui imagine à quoi ressemblerait le titre s'il était sorti sur la première PlayStation. Tout le jeu n'a pas été recréé, mais nous aurons tout de même droit à plusieurs zones ouvertes ainsi qu'à une bonne poignée de monstres à affronter. Graphiquement, c'est évidemment d'un autre temps, même l'ATH a été modifié pour revenir 25 ans en arrière, mais l'esprit du jeu original est bien là.

La date de sortie de Bloodborne PS1 Demake est fixée au 31 janvier 2021 sur PC, croisons tout de même les doigts pour le titre original arrive un jour officiellement sur ordinateurs. Sinon, vous pouvez l'acheter sur PS4 à 15,81 € sur Amazon.

