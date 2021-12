Minecraft : 1 000 000 000 000 de vues sur YouTube et 100 000 arbres bientôt plantés

En attendant sa Wild Update qui va bousculer les habitudes des joueurs, Minecraft célèbre le passage de deux caps remarquables en cette fin d'année, sur des terrains bien différents. Déjà, YouTube vient d'annoncer que le célèbre jeu de construction de Mojang venait de dépasser le billion de vues sur la plateforme : oui, cela fait bien mille milliards, ou 1 000 000 000 000 si vous préférez les chiffres (1 « billion » français = 1 « trillion » anglais, pour mémoire et pour votre compréhension de la vidéo ci-dessous).

Un très beau site vient commémorer le succès de ce produit culturel incontournable, jeu le plus vendu de tous les temps, et bien évidemment le plus regardé par les joueurs en ligne depuis son lancement. Il dévoile les vidéos et les créateurs de la communauté qui ont marqué les 12 dernières années, les tendances au fil du temps et selon les pays, ou le pourcentage de votre contribution à ce nombre énorme. Il est d'ailleurs dit que la moitié de ce billion de vues a été réalisée durant les 2 dernières années, preuve que la communauté Minecraft est plus grande et active que jamais.

Dans le même temps, Xbox, propriétaire de Mojang, annonce que son opération Minecraft #PlantForLife en partenariat avec la Fondation Yves Roches a elle aussi rencontré un franc succès. Elle invitait les joueurs à planter virtuellement des arbres sur un serveur dédié avec pour objectif de planter ensuite autant de vrais arbres en France, en Éthiopie et en Équateur. La communauté a été au rendez-vous : plus de 100 000 arbustes numériques ont été placés en date du 11 décembre, et encore un peu plus à la fin de l'initiative le 15 décembre. L'objectif est donc désormais d'en faire germer autant ces prochains mois, en aidant l'association Afac-Agroforesteries.

En septembre dernier, en partenariat avec la Fondation Yves Rocher, nous vous annoncions le début de l’opération Minecraft #PlantForLife, qui permettait à l’ensemble des joueuses et des joueurs de planter virtuellement un ou plusieurs arbres sur un serveur dédié et de voir chaque arbre créé dans le jeu planté dans la réalité dans l’un des sites de plantation de la Fondation Yves Rocher : en France, en Éthiopie et en Équateur. Le but était de planter virtuellement 100 000 arbres grâce à l’opération avant le 15 décembre et nous sommes heureux de vous annoncer que cet objectif a été atteint : le 100 000e arbre a été planté ce samedi 11 décembre ! Nous tenons bien sûr à remercier l’ensemble de la communauté Minecraft qui s’est prêtée au jeu ainsi que la Fondation Yves Rocher. Pour plus d’informations sur cette opération, n’hésitez pas à regarder la première émission du Xbox Wire, dans laquelle nous recevions Françoise Houssay, Responsable de la communication pour la Fondation Yves Rocher. Le serveur Minecraft dédié a été visité par des milliers de joueurs, et ils sont encore plus nombreux à avoir été sensibilisés à l’importance de la reforestation au travers de l’opération. Avec une moyenne de 8 minutes de création par arbre, ce sont près de 14 000 heures de jeu qui ont été passées sur le serveur pour la bonne cause ! Le chiffre impressionne, mais sachez que 100 000 arbres, dans la réalité cette fois, cela équivaut à 140 terrains de football. Mais plus qu’une surface, la plantation de ces 100 000 arbres dans le monde réel représente avant tout un vaste projet de mobilisation et de sensibilisation d’un public élargi à la question de l’arbre dans la vie quotidienne et les enjeux qui en découlent : reforestation, préservation de la biodiversité, fertilisation des sols, réhydratation des cours d’eau, amélioration des conditions de vie des habitants (emplois, nourriture) … En France, avec son partenaire l’Afac-Agroforesteries, la Fondation Yves Rocher a déjà planté 5 millions d’arbres en 12 ans d’action, permettant la préservation du paysage champêtre et de la haie bocagère. Les objectifs : protéger les sols de l’érosion et les ressources en eau, faire revivre la biodiversité bocagère et encourager les agricultrices et agriculteurs à s’engager dans une agriculture plus durable. En Éthiopie, c’est plus de 46 millions d’arbres qui ont été plantés avec l’ONG Green Ethiopia, pour rendre les sols plus fertiles et favoriser la sécurité alimentaire des communautés locales, impliquant plus de 40 000 personnes depuis le début du projet en 2009. En Équateur, en plein cœur de la Forêt Amazonienne, la Fondation Yves Rocher œuvre avec l’association Atayak pour construire une Frontière de vie d’arbres à fleurs et d’arbres fruitiers pour protéger le peuple Kichwa du village de Sarayaku face à l’exploitation de leurs terres. C’est donc grâce à cette mobilisation virtuelle que la Fondation Yves Rocher, aux côtés de ses partenaires locaux, va planter ces 100 000 arbres en France, en Éthiopie et en Équateur, au cours de la saison de plantation 2022-2023. Merci encore à toutes et à tous d’avoir été sensibles à l’enjeu de la reforestation, qui comme vous l’avez vu, est crucial pour l’avenir de notre planète.

Tout va pour le mieux dans le petit monde de Minecraft, qui n'est pas près de lâcher ses joueurs. Minecraft Starter Collection est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.