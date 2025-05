Deadzone : Rogue propulsé dans le top 10 des ventes mondiales sur Steam avec plus de 100 000 joueurs en une semaine. Le roguelite FPS incontournable de 2025 ?

Avec plus de 200 000 ajouts en liste de souhaits, un lancement dans le Top 10 des ventes mondiales, et plus de 100 000 joueurs dès la première semaine, Deadzone : Rogue s’impose comme un poids lourd de l’accès anticipé. Les avis Steam restent “Très positifs”, saluant un gameplay précis, une progression captivante et un mode coop intense.

Un roguelite spatial au gameplay frénétique

Se déroulant à bord d’un vaisseau spatial abandonné envahi par une IA rebelle et des ennemis biomécaniques, Deadzone : Rogue mêle l’adrénaline des FPS modernes à la rejouabilité et aux mécaniques de progression d’un roguelite. Les joueurs affrontent des hordes d’ennemis, récupèrent des équipements puissants et deviennent plus forts à chaque partie, en solo ou en coopération jusqu’à 3 joueurs.

L’accès anticipé comprend les zones 1 et 2, offrant des heures de contenus à travers différents secteurs du vaisseau via des missions variées. Les joueurs affronteront des dizaines de types d’ennemis uniques, des combats de boss exigeants et des fusillades intenses qui enrichissent l’histoire du jeu tout en proposant des récompenses exclusives. Avec plus de 30 armes et une vaste bibliothèque d’objets, de compétences et d’améliorations, chaque partie promet une nouvelle expérience.

Un futur prometteur

Deadzone: Rogue possède ce qui rend les roguelites si addictifs : action rapide, progression constante et choix stratégiques significatifs.

La version complète 1.0 de Deadzone : Rogue sur PC introduira la zone 3, apportant de nouveaux ennemis, armes et fonctionnalités après la fin de l’accès anticipé. Le jeu est également en développement sur consoles, avec des annonces à venir.

Les retours de la communauté joueront un rôle clé dans l’évolution du jeu, et les créateurs de contenus peuvent demander une clé gratuite via ce lien Keymailer s’ils remplissent les critères requis.

Deadzone: Rogue est disponible dès maintenant sur Steam et l’Epic Games Store. Les utilisateurs peuvent aussi rejoindre le Discord dédié pour soumettre leurs suggestions et retours aux développeurs.

À propos de Deadzone : Rogue

Deadzone : Rogue est un FPS roguelite rapide développé par Prophecy Games. Situé à bord d’un vaisseau spatial abandonné infesté de menaces biomécaniques, le jeu combine un gunplay ultra dynamique avec une progression roguelite en profondeur. Les joueurs créent et affinent leur style de combat grâce à plus de 30 armes, des affixes élémentaires, des compétences et des améliorations puissantes.

Lancé en accès anticipé le 29 avril 2025, Deadzone : Rogue reçoit déjà des mises à jour de contenus et sa sortie complète approche à grands pas.